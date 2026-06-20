João Pulita

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Alexandre Figueiredo Quos transforma paixão por carne em referência gastronômica

Do buffet da mãe ao comando do Tutano Carne & Burger, Alexandre transformou a paixão pela gastronomia em negócio familiar que conquista paladares e valoriza a cultura da carne

João Pulita

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