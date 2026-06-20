Alexandre Figueiredo Quos transforma paixão por carne em referência gastronômica

Amor à mesa
Filho de Moacir Francisco Fava Quos e Áurea Rosilaine de Figueiredo Quos, Alexandre Figueiredo Quos é o nome à frente do Tutano Carne & Burger, endereço que vem conquistando os apreciadores da boa gastronomia em Caxias do Sul. Casado com Cátia Britto e pai de Martin, seis anos, e Vincenzo, três, ele descobriu cedo que cozinhar era muito mais do que preparar refeições: era uma forma de acolher pessoas.
A trajetória começou aos 18 anos, na cozinha do buffet administrado pela mãe, onde aprendeu os fundamentos da profissão. Mais tarde, deu os primeiros passos no empreendedorismo com o food truck The Bah, especializado em hambúrgueres, experiência que abriu caminho para novos desafios. Hoje, aos 38 anos, formado em Gastronomia, também comanda o Restaurante Tuts, empreendimento familiar em que o trabalho é compartilhado entre diferentes gerações.
Muito antes da faculdade, Alexandre já respirava o universo da cozinha. Cresceu vendo o pai, padeiro, e a mãe, confeiteira, transformarem dedicação em alimento. Na adolescência, passou a reunir amigos em torno da churrasqueira e descobriu que o fogo, a carne e a convivência eram a combinação perfeita para aquilo que desejava construir.
“Com o nascimento do meu primeiro filho, Martin, percebi que queria criar algo com ainda mais identidade e que me permitisse empreender de forma independente. Foi assim que nasceu o Tutano Carne & Burger. Aos poucos, o sonho cresceu e, há quatro anos, estamos em nossa casa, recebendo diariamente um público fiel que compartilha da mesma paixão pela boa gastronomia”, conta.
No Tutano, Alexandre aposta em uma cozinha autoral, baseada na qualidade dos insumos, no respeito à matéria-prima e no aperfeiçoamento constante das técnicas. Paralelamente ao restaurante, desenvolve projetos voltados ao universo das carnes, dos assados e dos hambúrgueres artesanais, valorizando produtores locais e acreditando que a excelência começa na origem dos ingredientes.
Seu objetivo é continuar evoluindo profissionalmente e consolidar o endereço como uma das referências gastronômicas da região, contribuindo para que a cidade seja reconhecida pela qualidade de sua cultura da boa mesa, especialmente quando o assunto é carne, hospitalidade e experiências de sabores.
Curioso por natureza, Alexandre mantém o hábito permanente de estudar. Além da gastronomia, dedica-se à leitura de obras sobre gestão, liderança, atendimento e empreendedorismo. Também faz questão de trocar ideias com produtores e profissionais da área. Para ele, a paixão pelo preparo dos pratos está em constante transformação e quem deixa de aprender acaba ficando para trás.
Na memória afetiva, guarda os ensinamentos da avó Geneci Figueiredo (in memoriam), da mãe Áurea, da sogra Maria Alvina Britto e da equipe que o acompanha diariamente. De cada um deles, aprendeu que cozinhar é, acima de tudo, um gesto de carinho, dedicação e respeito por quem se senta à mesa.
Na brasa...
Gostaria de ter sabido antes...
Que devemos aproveitar ao máximo as pessoas que estão ao nosso lado. A vida passa muito rápido e amanhã elas podem não estar mais aqui. Hoje valorizo ainda mais o tempo com minha família e meus amigos.
Um hábito de que não abre mão?
Estar perto da minha família. É onde encontro equilíbrio, força e motivação para continuar evoluindo.
Qual a dica para quem deseja se tornar especialista em carnes?
Ter paciência e estudar muito o produto. Carne exige técnica, respeito e prática. E, claro, também é preciso provar bastante. Como costumo brincar: tem que comer muita carne! (risos)
Prato predileto
Um bom bife à milanesa acompanhado da massa preparada pela minha sogra. Não existe alta gastronomia que supere o sabor de uma boa comida de família.
A vida tem sabor de...
Churrasco. Porque é sinônimo de encontro, amizade, família e boas histórias.
O melhor corte
Bife de chorizo. Corte macio e sabor intenso.