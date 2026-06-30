A dermatologista Grasiela Monteiro será destaque de programação científica entre outros destaques

Conhecimento
A dermatologista Grasiela Monteiro engata roteiro até a região central do Estado. Nesta semana, ela proferirá palestra, dia 1º de julho, para trocar ideias com outros cientistas médicos em Santa Maria. Grasiela ilustrará a aplicação de toxina botulínica na área cervical. Botox é a única marca aprovada pela Anvisa e pelo órgão regulador sanitário dos Estados Unidos, FDA. A reunião na quarta-feira, se iniciará às 19h30, no restaurante Chez Divina Vin et Gastronomie.
Tonalidade
Regiane Ramos acaba de selar parceria com Patrícia Rasia e devem tirar do papel uma coleção rentrée da grife Noir. A retomada do projeto está prevista para o próximo mês.
Engrenagem
O presidente da CIC Caxias do Sul, Ubiratã Rezler, recepcionará empresários e lideranças comunitárias no dia 8 de julho para a celebração dos 125 anos da entidade. A noite marcará o reconhecimento à trajetória de protagonismo, representatividade e contribuição da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços para o desenvolvimento econômico e social da Serra gaúcha.