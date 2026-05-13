Veja quem prestigiou as comemorações de 60 anos da ADESG em Caxias do Sul 

60 anos da ADESG

Elineu Alcides Rech, representante da Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra em Caxias do Sul, foi o anfitrião ao lado do representante adjunto Sergio Corte Ribeiro, dia 8, para um jantar comemorativo ao redor dos 60 anos da entidade na cidade. O encontro de deferências ocupou os salões do Samuara Hotel e marcou o encerramento da 18ª Semana de Atualização com direito a show de encerramento na voz de Fabiano Feltrin, interpretando o rei do rock and roll Elvis Presley. Dentro das celebrações, a ADESG ainda será homenageada pela Câmara Municipal de Vereadores, com as atenções de Wagner Petrini, por iniciativa da Mesa Diretora, no próximo dia 21, em sessão solene no Plenário Nadyr Rossetti.