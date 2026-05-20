Veja quem marcou presença no Chá Doce Outono da Adoção em prol do Instituto Filhos

Decanter
Leonardo Godoy dos Santos realiza hoje à noite o projeto Brasa & Vinho, no Bodega Del Toro. A função entre 19h30min e 22h30min, apresentará 60 rótulos nacionais e importados de dez vinícolas com direito a show do Eletrosax.
Estreladas
Paola Delazzeri, Jackson e Johnatan Macedo subirão ao palco do UCS Teatro, dia 30, às 19h30min, para a estreia do espetáculo “Divas”, da Tríadi Música. O show homenageará intérpretes da música, como Whitney Houston, Beyoncé, Adele, Lady Gaga e Elis Regina. Os ingressos pode ser adquiridos na secretaria da Tom Maior Educação Musical com opção de compra solidária.
Internacional
Luciana Chalela palestrou, ontem, para uma atenta plateia em Orlando, nos Estados Unidos, quando apresentou remotamente o tema “Da Renda ao Legado: Por que prosperidade não é permanência e o que transforma riqueza em continuidade”, a convite da Washington & Lincoln University. Luciana alinha sua consultoria de gestão patrimonial à disciplina de Wealth Management, da qual é professora titular no programa de Mestrado e Doutorado da instituição.