Veja quem marcou presença na palestra de Eduardo Shinyashiki para a Casa Anjos Voluntários e outros destaques

Berço esplêndido
Priscila Cappelletti e Lucas Martini, curadores da Galeria.54, selaram parceria com a Cia Do Sono, marca brasileira referência em tecnologia do sono, colchões personalizados e soluções voltadas ao bem-estar. A novidade foi apresentada recentemente durante a programação do BLOCO Mostra, em um encontro que reuniu arquitetos e designers para uma conversa conduzida por Felipe Pedroso. A boa nova ampliou o portfólio de Priscila e Lucas no universo do descanso e reforça a integração da arquitetura com estilo de vida, micando arte e alta performance.
Zodíaco
Roberto Gonzatti agendou o dia 7 de julho para comemorar a passagem de sua data querida. A reunião social ao redor do aniversariante ganhará os cenários do Recanto Cinco da Sede Recreativa do Recreio da Juventude, tudo com direito as atenções da mulher, Viviane Barbosa, e do filho, Nicolas Barbosa Gonzatti.
Gran finale
O Cônsul-Geral da Itália no Rio Grande do Sul, Valerio Caruso será o anfitrião da 80ª Festa Della Repubblica Italiana. O encontro que promete reunir a comunidade italiana no Estado, ocupará os salões sociais da Associação Leopoldina Juvenil, dia 2 de junho, às 19h, em Porto Alegre.