Veja quem marcou presença na palestra de Eduardo Shinyashiki para a Casa Anjos Voluntários e outros destaques

Bruna Tessari Balen e Leonardo Wisintainer Balen com os gêmeos Bernardo e Pietro para festejar a chegada dos quatro anos dos meninos Cassiane Aguiar / Divulgação

Berço esplêndido

Priscila Cappelletti e Lucas Martini, curadores da Galeria.54, selaram parceria com a Cia Do Sono, marca brasileira referência em tecnologia do sono, colchões personalizados e soluções voltadas ao bem-estar. A novidade foi apresentada recentemente durante a programação do BLOCO Mostra, em um encontro que reuniu arquitetos e designers para uma conversa conduzida por Felipe Pedroso. A boa nova ampliou o portfólio de Priscila e Lucas no universo do descanso e reforça a integração da arquitetura com estilo de vida, micando arte e alta performance.

Guilherme Silvestre Comin, Bento Volkmer Comin e Luana Tanara Volkmer na festa do primeiro aniversário de Bento Wéllington Damin / Divulgação

Zodíaco

Roberto Gonzatti agendou o dia 7 de julho para comemorar a passagem de sua data querida. A reunião social ao redor do aniversariante ganhará os cenários do Recanto Cinco da Sede Recreativa do Recreio da Juventude, tudo com direito as atenções da mulher, Viviane Barbosa, e do filho, Nicolas Barbosa Gonzatti.

Isamar Ordovás Sartori, presidente da Casa Anjos Voluntários, com o neuropsicólogo Eduardo Shinyashiki, quarta-feira, quando ele proferia palestra em benefício da entidade, no Recreio da Juventude Leandro Araújo / Divulgação

A editora-chefe da Gaúcha Serra e do Pioneiro, Tríssia Ordovás Sartori com a mana, Cristine “Tine” Ordovás Sartori, plateia atenta para o conteúdo de Eduardo Shinyashiki Leandro Araújo / Divulgação

Gran finale

O Cônsul-Geral da Itália no Rio Grande do Sul, Valerio Caruso será o anfitrião da 80ª Festa Della Repubblica Italiana. O encontro que promete reunir a comunidade italiana no Estado, ocupará os salões sociais da Associação Leopoldina Juvenil, dia 2 de junho, às 19h, em Porto Alegre.

Délvio Anderson Fenner celebra 22 anos de trajetória em eventos, em Caxias do Sul desde 2008, e contabiliza experiências, parcerias e projetos solidários que reforçam sua dedicação ao setor Divulgação