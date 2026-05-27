Veja quem circulou pelo Le Marché Appétit e outros destaques

Liga em evidência
Depois do sucesso do jantar comemorativo dos 42 anos de fundação da Liga Feminina de Combate ao Câncer - Núcleo Caxias do Sul, as voluntárias já estão dedicadas a organização dos próximos encontros em prol da entidade socioassistencial. No dia 23 de agosto, com as atenções da presidente Roseana Rossi Pettinelli, das atuais Glamours, Victória Rech Postali e Gabriela Tonella Danelus, realizarão a 29ª edição da Feijoada da Liga, no Salão Paroquial Conceição da Linha Feijó. Já, no dia 15 de setembro, elas voltarão a se reunir no Puerto del Toro para a 22ª Primavera do Bem.
Recortes
O artista visual Sergio Lopes já ensaia a segunda edição do curso “Gabinete das Imagens”. Com direito a quatro encontros, ele promete movimentar os dias 11, 18 e 25 de junho e 2 de julho, das 14h às 16h, a Sociéte des Poètes, nos domínios da BR-116, 477.
Experiência
Rossana Freire e Delton Melgarejo tiram do papel mais uma edição do projeto DS Prime Experience, sábado, dia 30, às 19h30min, no Condomínio Vicinno. A noite mesclará conhecimento gastronômico e financeiro em um encontro que promete networking e negócios compartilhados.
Geminiana
Amanhã, será dia de aplaudir a data querida de Fabiana Pistorello Casagrande.
De volta
Os empresários Ivonésio Velho e Ivanna Braz Velho apresentam nesta quinta-feira, dia 28, às 18h, a Goldenmaq, por estas plagas. Em clima de comemoração com apoio do jornalista Flavio Prestes e da relações públicas Fabiana Costa, Ivanna recepcionará personalidades do setor de máquinas e projetos, nos domínios da Rua Pinheiro Machado, 700. O empreendimento criado em Caxias do Sul, esteve por muito tempo no Vale dos Sinos e agora retorna a sua morada.