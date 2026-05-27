Veja quem circulou pelo Le Marché Appétit e outros destaques

Rubens Simões Neto e Melissa Guerra Simões, sábado, ao sabor da 1ª edição do Le Marché Appétit que movimentou o W Tower Rafael Sartor / Divulgação

Liga em evidência

Depois do sucesso do jantar comemorativo dos 42 anos de fundação da Liga Feminina de Combate ao Câncer - Núcleo Caxias do Sul, as voluntárias já estão dedicadas a organização dos próximos encontros em prol da entidade socioassistencial. No dia 23 de agosto, com as atenções da presidente Roseana Rossi Pettinelli, das atuais Glamours, Victória Rech Postali e Gabriela Tonella Danelus, realizarão a 29ª edição da Feijoada da Liga, no Salão Paroquial Conceição da Linha Feijó. Já, no dia 15 de setembro, elas voltarão a se reunir no Puerto del Toro para a 22ª Primavera do Bem.

Felipe Soares estreou sua porção confeiteiro e causou no Le Marché Appétit e “quebrou a banca” com seus deliciosos pães de mel Rafael Sartor / Divulgação

Recortes

O artista visual Sergio Lopes já ensaia a segunda edição do curso “Gabinete das Imagens”. Com direito a quatro encontros, ele promete movimentar os dias 11, 18 e 25 de junho e 2 de julho, das 14h às 16h, a Sociéte des Poètes, nos domínios da BR-116, 477.

Franco Carlin Martini, Carla Carlin e Carlos Pretto Martini, em família, para apresentar as receitas autorais de Franco que levou seus sucos vivos e gelatos naturais no Le Marché Appétit Rafael Sartor / Divulgação

Experiência

Rossana Freire e Delton Melgarejo tiram do papel mais uma edição do projeto DS Prime Experience, sábado, dia 30, às 19h30min, no Condomínio Vicinno. A noite mesclará conhecimento gastronômico e financeiro em um encontro que promete networking e negócios compartilhados.

José Artur Sampaio e Daniela Ramos com Silvana Dalle Grave e Eduardo Focardi Cardoso, sexta-feira, quando elas realizavam a festividade de aniversário dos maridos com direito a reunião de amigos de longa data Sandra Comandulli / Divulgação

Geminiana

Amanhã, será dia de aplaudir a data querida de Fabiana Pistorello Casagrande.

De volta

Os empresários Ivonésio Velho e Ivanna Braz Velho apresentam nesta quinta-feira, dia 28, às 18h, a Goldenmaq, por estas plagas. Em clima de comemoração com apoio do jornalista Flavio Prestes e da relações públicas Fabiana Costa, Ivanna recepcionará personalidades do setor de máquinas e projetos, nos domínios da Rua Pinheiro Machado, 700. O empreendimento criado em Caxias do Sul, esteve por muito tempo no Vale dos Sinos e agora retorna a sua morada.

Michele Albano Dalpiccoli e Roberto Miguel Dalpiccoli entoaram em uníssono os parabéns ao redor de Vicente Albano, que completou seis anos em festa, na Casa Baruk Vanessa Cardoso / Divulgação