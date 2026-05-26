João Pulita

Sociedade
Notícia

Veja quem circulou pelo almoço do G50 do Bem, sábado, em prol da Associação Mão Amiga

A renda arrecada com a comercialização dos ingressos foi destinada ao expressivo grupo de crianças atendidas pelo projeto socioassistencial

João Pulita

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