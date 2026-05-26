Veja quem circulou pelo almoço do G50 do Bem, sábado, em prol da Associação Mão Amiga

Avental

O Grupo G50 do Bem em parceria com a dedicação de José Berto dos Santos e de Angélica Troian Pulita, presidente e coordenadora do Projeto Fortalecendo Famílias da Associação Mão Amiga, criado pelo Frei Jaime Bettega, ganhou um churrasco beneficente, sábado, na hora do almoço no Samuara Hotel. O encontro orquestrado por Silvio e Ana Paula Viezzer, Adair João Basotti e Maria de Lourdes Anselmi reuniu personalidades da Serra ao redor da música de Mateus Zanotti e Éder Macedo e do menu tipicamente gaúcho. A renda arrecada com a comercialização dos ingressos foi destinada ao expressivo grupo de crianças atendidas pelo projeto socioassistencial.