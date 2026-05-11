Veja quem aplaudiu a exposição de Sergio Lopes na Galeria Gerd Bornheim

Noite ilustrada

O artista plástico Sergio Lopes já pode ter sua celebrada produção visual conferida desde a última quinta-feira, dia 7, quando ele protagonizava o vernissage da exposição I’m a Book, na Galeria Municipal de Arte Gerd Bornheim. A intenção de Sergio é provocar uma fusão metafórica na linguagem além dos títulos dos textos inspirados por reconhecidas obras literárias como Sonho de uma Noite de Verão, Grande Sertão: Veredas e O Pequeno Príncipe. Sergio expõe possíveis capas de livros pintadas de forma realista com efeito fotográfico até o dia 29 de maio.