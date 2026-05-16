Veja quem acontece na cena social da coluna deste fim de semana

Luciana Alberti, toda prosa, realiza, no próximo sábado, um encontro de sabores autorais Rafael Sartor / Divulgação

Fora da caixa

Enquanto reverbera criatividade no circuito do feito à mão, Luciana Alberti volta a movimentar a cena autoral da Serra gaúcha com uma edição inédita do Le Marché Chic Appétit. Ao lado de Vicente “Ada” Perini Filho, o encontro ocupará o mezanino do W Tower, dia 23, com sabores, aromas e experiências em torno da gastronomia artesanal. A proposta da edição celebra produtores, cozinheiros e artesãos locais.Enquanto reverbera criatividade no circuito do feito à mão, Luciana Alberti volta a movimentar a cena autoral da Serra gaúcha com uma edição inédita do Le Marché Chic Appétit. Ao lado de Vicente “Ada” Perini Filho, o encontro ocupará o mezanino do W Tower, dia 23, com sabores, aromas e experiências em torno da gastronomia artesanal. A proposta da edição celebra produtores, cozinheiros e artesãos locais.

Assinatura

Ivanir “Preta” Vanzo Stedile marcou presença com afetuosa mensagem na comemoração dos 80 anos de Regina Bellini Fabio Grison / Divulgação

Ivanir “Preta” Vanzo Stedile marcou presença com afetuosa mensagem na comemoração dos 80 anos de Regina Bellini, que recepcionou amigas em seu endereço de moda. Neste fim de semana, Regina celebra com a família em Cambará do Sul. No dia 23 de setembro, ela voltará a arregimentar um expressivo grupo para o desfile beneficente que promove tradicionalmente.





Lívia Rodrigues Moschen na estreia da festa “Miami Beach”, no Café de La Musique Cristiano de Oliveira / Divulgação

Talheres

Carin Fabrim e Daniela De Vargas tiram do papel o Aster Conecta, dia 4 de julho, no Pharos Corp. A dupla promoverá uma imersão voltada à segurança dos alimentos e gestão estratégica. A ideia delas é reunir especialistas para um dia de conteúdos, tendências e networking.

Amor

Isadora Castellan, filha de Gelson Castellan e Roberta Muraro Castellan, celebra o amor com Nicolas Friebel, filho de Darci e Silvia Friebel, neste sábado, com bênçãos durante casamento civil. A cerimônia seguida de receptivo intimista na hora do almoço ganhará os cenários da capela da família dos avós paternos da noiva, em Flores da Cunha.

#Zoom





Exclusiva

A artista têxtil Sandra Anselmi vai expor em São Paulo Tiago Ribeiro / Divulgação