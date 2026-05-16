Veja quem acontece na cena social da coluna deste fim de semana

Fora da caixa
Enquanto reverbera criatividade no circuito do feito à mão, Luciana Alberti volta a movimentar a cena autoral da Serra gaúcha com uma edição inédita do Le Marché Chic Appétit. Ao lado de Vicente “Ada” Perini Filho, o encontro ocupará o mezanino do W Tower, dia 23, com sabores, aromas e experiências em torno da gastronomia artesanal. A proposta da edição celebra produtores, cozinheiros e artesãos locais.Enquanto reverbera criatividade no circuito do feito à mão, Luciana Alberti volta a movimentar a cena autoral da Serra gaúcha com uma edição inédita do Le Marché Chic Appétit. Ao lado de Vicente “Ada” Perini Filho, o encontro ocupará o mezanino do W Tower, dia 23, com sabores, aromas e experiências em torno da gastronomia artesanal. A proposta da edição celebra produtores, cozinheiros e artesãos locais.
Assinatura
Ivanir “Preta” Vanzo Stedile marcou presença com afetuosa mensagem na comemoração dos 80 anos de Regina Bellini, que recepcionou amigas em seu endereço de moda. Neste fim de semana, Regina celebra com a família em Cambará do Sul. No dia 23 de setembro, ela voltará a arregimentar um expressivo grupo para o desfile beneficente que promove tradicionalmente.
Talheres
Carin Fabrim e Daniela De Vargas tiram do papel o Aster Conecta, dia 4 de julho, no Pharos Corp. A dupla promoverá uma imersão voltada à segurança dos alimentos e gestão estratégica. A ideia delas é reunir especialistas para um dia de conteúdos, tendências e networking.
Amor
Isadora Castellan, filha de Gelson Castellan e Roberta Muraro Castellan, celebra o amor com Nicolas Friebel, filho de Darci e Silvia Friebel, neste sábado, com bênçãos durante casamento civil. A cerimônia seguida de receptivo intimista na hora do almoço ganhará os cenários da capela da família dos avós paternos da noiva, em Flores da Cunha.
#Zoom
Exclusiva
A artista têxtil Sandra Anselmi comemora o sucesso da exposição “Natureza Tecida”, que ocupa a Casa Anselmi, em Farroupilha, agora prorrogada por tempo indeterminado diante do intenso fluxo de visitantes. Em meados de junho, a mostra desembarcará no megacomplexo de luxo Cidade Matarazzo, em São Paulo, após encantar um curador durante visita à instalação que transforma resíduos têxteis em arte contemporânea de forte apelo sensorial e sustentável.