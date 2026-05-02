Veja quem acontece na cena social da coluna deste fim de semana

Letícia Yasmin Dallegrave e Paola Hoffmaister Giacobbo esbanjaram simpatia na cena clubber do Café de La Musique que movimenta a turma jovem no Largo da Estação Férrea Cristiano de Oliveira / Divulgação

Tablado

A ensaiadora Simone Zanandrea é uma das mestras confirmadas no Winter Course promovido pelo Cultura Experience. A função reunirá dançarinos dos quatro pontos cardeais entre os dias 24 e 31 de julho, em Porto Alegre.

Clara Nogare Polydor brilhou na cena notívaga em registro pelas lentes de Cristiano de Oliveira Cristiano de Oliveira / Divulgação

Arremesso

A ex-atleta de basquete Magic Paula, referência histórica do esporte nacional, estará por aqui na segunda-feira, dia 4, às 18h30. Ela participará de uma coletiva de imprensa na sede social do Recreio da Juventude, ao lado do presidente-executivo da agremiação, Marcelo Ayala, e do representante do Comitê Brasileiro de Clubes, Emerson Appel.

Criado para celebrar o primeiro ano do restaurante gramadense Ocre, o menu em cinco etapas preparado pela estrelada chef Roberta Sudbrack, que contemplou uma cozinha sazonal. Gustavo Merolli / Divulgação

Em detalhe, a entrada de atum, canjica, ovas e flores. Gustavo Merolli / Divulgação

#Zoom

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Entrevista

Daniela Kappes é médica especialista em nutrologia e oncologia Leandro Araújo / Divulgação

A médica nutróloga e oncologista Daniela Kappes compartilha dicas providenciais para aprimorar a qualidade de vida e a longevidade. Confira:

Qual o pilar fundamental?

Alimentação que desinflama. Comida de verdade, equilíbrio e escolhas consistentes. Esse hábito regula o metabolismo e promove nossa energia.

O que gera resultado?

Constância e estilo de vida. É o que você repete diariamente: treino, sono de qualidade, rotina e manejo do estresse.

O que potencializa esses fatores essenciais para a longevidade?