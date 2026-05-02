Veja quem acontece na cena social da coluna deste fim de semana

Tablado
A ensaiadora Simone Zanandrea é uma das mestras confirmadas no Winter Course promovido pelo Cultura Experience. A função reunirá dançarinos dos quatro pontos cardeais entre os dias 24 e 31 de julho, em Porto Alegre.
Arremesso
A ex-atleta de basquete Magic Paula, referência histórica do esporte nacional, estará por aqui na segunda-feira, dia 4, às 18h30. Ela participará de uma coletiva de imprensa na sede social do Recreio da Juventude, ao lado do presidente-executivo da agremiação, Marcelo Ayala, e do representante do Comitê Brasileiro de Clubes, Emerson Appel.
#Zoom
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Entrevista
A médica nutróloga e oncologista Daniela Kappes compartilha dicas providenciais para aprimorar a qualidade de vida e a longevidade. Confira:
- Qual o pilar fundamental?
Alimentação que desinflama. Comida de verdade, equilíbrio e escolhas consistentes. Esse hábito regula o metabolismo e promove nossa energia.
- O que gera resultado?
Constância e estilo de vida. É o que você repete diariamente: treino, sono de qualidade, rotina e manejo do estresse.
- O que potencializa esses fatores essenciais para a longevidade?
Estratégia individualizada de suplementação, ajustes hormonais e olhar clínico.