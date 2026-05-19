Veja quem acontece na cena social da coluna desta terça-feira

Ana Claudia Didolich, Tania Carvalho e Flavia Gazola contabilizam o sucesso de um encontro que evidenciou a saúde e a alegria de viver Leandro Araújo / Divulgação

Saudáveis

Capitaneado por Ana Cláudia Didolich e Flavia Gazola, o projeto Longevidade 360º movimentou os salões do Intercity Caxias no último sábado, durante uma manhã dedicada ao bem-estar, qualidade de vida e novas perspectivas sobre longevidade. O encontro foi considerado um sucesso e reuniu reconhecidos especialistas da área da saúde, além da presença da multimídia Tânia Carvalho. Ana Cláudia e Flavia entregaram êxito e atraíram profissionais, convidados e interessados no tema em uma programação marcada por conteúdo, conexões e experiências inspiradoras.

Marcio Salbego e Grasiela Monteiro esbanjaram conhecimento e responsabilidade para abordar temas providenciais sobre qualidade de vida e longevidade Leandro Araújo / Divulgação

Os médicos Eleonora Bedin Pasqualotto, Fabio Firmbach Pasqualotto e Fernanda Grossi, sábado, para enaltecer as direções de comportamento para uma vida longeva Leandro Araújo / Divulgação

Termômetro

Ana Paula Fedrizzi, consultora de beleza, que dispensa mais apresentações, resolveu não passar em branco a data querida. Aterrissou em Vancouver, no Canadá, e na segunda-feira, embarcou em um cruzeiro rumo ao Alaska. Vida longa e feliz.

O renomado médico e atual reitor da UCS, Asdrubal Falavigna, e a diretora executiva do Hospital Virvi Ramos, Cleciane Doncatto Simsen, compartilharam informações pontuais no Longevidade 360º Leandro Araújo / Divulgação

Karina Santos e Viviane Barbosa, do Inspire Hub, e Graziela Queiróz Hencke, assessora de longevidade da Sicredi Pioneira, presenças no Longevidade 360º, que movimentou a manhã do sábado Leandro Araújo / Divulgação

Corpo

Adriana Menegat apresentou seu Método Orgânico, que une mobilidade, respiração, coordenação e equilíbrio, na Casa Magnabosco, durante encontro que marcou o início de sua nova fase de incentivo ao movimento e a consciência corporal. Nesta quinta-feira, ela estará em Curitiba para uma reunião com a coordenação do curso de Educação Física da PUC-PR e com o fundador da Faculdade Inspirar, além de participar como convidada da Espiral Move.

As manas, Eliane Tondo Pereira e Eloísa Tondo, sábado, na elegante plateia do Longevidade 360º Leandro Araújo / Divulgação