Veja quem acontece na cena social da coluna desta terça-feira

Saudáveis
Capitaneado por Ana Cláudia Didolich e Flavia Gazola, o projeto Longevidade 360º movimentou os salões do Intercity Caxias no último sábado, durante uma manhã dedicada ao bem-estar, qualidade de vida e novas perspectivas sobre longevidade. O encontro foi considerado um sucesso e reuniu reconhecidos especialistas da área da saúde, além da presença da multimídia Tânia Carvalho. Ana Cláudia e Flavia entregaram êxito e atraíram profissionais, convidados e interessados no tema em uma programação marcada por conteúdo, conexões e experiências inspiradoras.
Termômetro
Ana Paula Fedrizzi, consultora de beleza, que dispensa mais apresentações, resolveu não passar em branco a data querida. Aterrissou em Vancouver, no Canadá, e na segunda-feira, embarcou em um cruzeiro rumo ao Alaska. Vida longa e feliz.
Corpo
Adriana Menegat apresentou seu Método Orgânico, que une mobilidade, respiração, coordenação e equilíbrio, na Casa Magnabosco, durante encontro que marcou o início de sua nova fase de incentivo ao movimento e a consciência corporal. Nesta quinta-feira, ela estará em Curitiba para uma reunião com a coordenação do curso de Educação Física da PUC-PR e com o fundador da Faculdade Inspirar, além de participar como convidada da Espiral Move.