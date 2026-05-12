Veja quem acontece na cena social da coluna desta terça-feira

A estilista Carla Carlin e a designer de interiores Fabiane Parisotto mapearam a exposição I’m a Book, com obras de Sergio Lopes, na Galeria Municipal de Arte Gerd Bornheim Leandro Araújo / Divulgação

Assinatura

Vitor Raskin arregimenta elegantes personalidades, amanhã, ao redor do livro Método Kur, idealizado pelo renomado médico Luís Carlos Silveira. A sessão de autógrafos ocupará a Livraria Travessa, no Iguatemi Porto Alegre.

Helena Ferrarini vestiu look da estilista Ana Dotto para celebrar a chegada de seu s15 anos em festa, sábado, no Recreio da Juventude Fernando Dai Prá / Divulgação

Os pais e o mano de Helena Ferrarini, Rafael, Thaís e Enrico Ferrarini ainda colecionam elogios pela beleza da aniversariante e pela elegante reunião social que promoveram ao redor dela Fernando Dai Prá / Divulgação

Só hits

O espaço Loft, do Recreio da Juventude, servirá de pista de danças, dia 16, às 21h, para o projeto festivo Rebobina. A função que lançará luz a uma setlist comandada pelos DJs Titi Branchi, Rocha Netto e da Banda Disco Laser, apresentará sucessos dos anos 1980 a 2000. Os ingressos estão disponíveis na secretaria da agremiação.

A biomédica Karen Goulart convidou o palestrante e filósofo Gilmar Marcílio que promoveu uma reflexão sobre Lições Para Uma Vida Feliz, com os pacientes dela, dia 7, no Le Coq Bistrô Douglas Gomes / Divulgação

Beth Venzon, na Itália, nos dias 20 a 26 de abril, conjugou a curadoria de sua plataforma Moda 365 com Rodrigo Silva, para o projeto Dell Anno a Milano, e revelam tendências captadas por lá Arquivo Pessoal

Estrelados

Roni Passos e Júnior Silvestro, líderes da empresa caxiense de logística emergencial Conexlog, comemoram a conquista do empreendimento que figura entre as 100 melhores do país em atendimento ao cliente e a melhor em transporte do Brasil pelo Instituto MESC. Antes da deferência conquistada, foram avaliadas dez mil marcas em 380 segmentos. O Prêmio MESC é referência em experiência do cliente, com 22 critérios que permeiam as dimensões comportamentais. Passos e Silvestro ainda contabilizam o sucesso da expansão com filiais em São Paulo, Recife e Fortaleza. A premiação será entregue oficialmente em setembro, no endereço da entidade, em Alphaville, na capital paulista.

Roni Passos com sua mulher, Suelen Luchezi Passos, e o sócio da Conexlog, Júnior Silvestro, vibram com o Prêmio MESC, conquistado pela empresa Leandro Araújo / Divulgação

Diálogo

O ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Douglas Alencar Rodrigues, esteve entre os destaques do 1º Simpósio Trabalhista da Serra Gaúcha, realizado no Intercity, reunindo empresários, executivos e profissionais do Direito para debater os desafios das relações de trabalho. O encontro contou ainda com a participação do desembargador Francisco Rossal e dos empresários Daniel Randon e Clovis Tramontina. Promovido pelo Simecs em parceria com a Dupont Spiller Fadanelli Advogados, o evento foi fechado para convidados.

Caio Doi, da Marcopolo, Paulo Scopel, presidente do Simecs, e Luís Carlos Possa, da Tramontina, no 1º Simpósio Trabalhista da Serra Gaúcha Leandro Araújo / Divulgação

Ricardo Abel Guarnieri, Keila Reichert, Alessandro Spiller e José Cláudio Gravina Fadanelli, advogados sócios da Dupont, Spiller Fadanellli Advogados, no 1º Simpósio Trabalhista da Serra Gaúcha Leandro Araújo / Divulgação

Celso Peel, desembargador do TRT 2ª Região de São Paulo, Douglas Alencar, Ministro do Tribunal Superior do Trabalho, e Francisco Rossal de Araújo, desembargador do Tribunal Regional do Trabalho 4ª Região do RS, no 1º Simpósio Trabalhista da Serra Gaúcha Leandro Araújo / Divulgação

Equilíbrio

A ADCE Caxias do Sul promoveu, dia 5, a primeira edição de 2026 do projeto “Liderança com Valores”, que reuniu empresários e convidados para uma reflexão sobre saúde, consciência e espiritualidade. Com o tema “A vida em equilíbrio: saúde, consciência e espiritualidade”, o encontro ocorreu no auditório da CIC Caxias. Participaram como painelistas os médicos Viviane Buffon e Dorval de Andrade Tessari, com mediação da jornalista Viviane Salvador.

Lisandra De Bona, Juliano Rodrigues Gimenez e Gicela Bortoluz tiraram do papel a primeira edição de 2026 do projeto “Liderança com Valores”, que reuniu empresários e convidados para uma reflexão sobre saúde, consciência e espiritualidade Ícaro de Campos / Divulgação

Viviane Buffon, Dorval de Andrade Tessari e Viviane Salvador no palco do projeto “Liderança com Valores” Ícaro de Campos / Divulgação