Veja quem acontece na cena social da coluna desta terça-feira

Assinatura
Vitor Raskin arregimenta elegantes personalidades, amanhã, ao redor do livro Método Kur, idealizado pelo renomado médico Luís Carlos Silveira. A sessão de autógrafos ocupará a Livraria Travessa, no Iguatemi Porto Alegre.
Só hits
O espaço Loft, do Recreio da Juventude, servirá de pista de danças, dia 16, às 21h, para o projeto festivo Rebobina. A função que lançará luz a uma setlist comandada pelos DJs Titi Branchi, Rocha Netto e da Banda Disco Laser, apresentará sucessos dos anos 1980 a 2000. Os ingressos estão disponíveis na secretaria da agremiação.
Estrelados
Roni Passos e Júnior Silvestro, líderes da empresa caxiense de logística emergencial Conexlog, comemoram a conquista do empreendimento que figura entre as 100 melhores do país em atendimento ao cliente e a melhor em transporte do Brasil pelo Instituto MESC. Antes da deferência conquistada, foram avaliadas dez mil marcas em 380 segmentos. O Prêmio MESC é referência em experiência do cliente, com 22 critérios que permeiam as dimensões comportamentais. Passos e Silvestro ainda contabilizam o sucesso da expansão com filiais em São Paulo, Recife e Fortaleza. A premiação será entregue oficialmente em setembro, no endereço da entidade, em Alphaville, na capital paulista.
Diálogo
O ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Douglas Alencar Rodrigues, esteve entre os destaques do 1º Simpósio Trabalhista da Serra Gaúcha, realizado no Intercity, reunindo empresários, executivos e profissionais do Direito para debater os desafios das relações de trabalho. O encontro contou ainda com a participação do desembargador Francisco Rossal e dos empresários Daniel Randon e Clovis Tramontina. Promovido pelo Simecs em parceria com a Dupont Spiller Fadanelli Advogados, o evento foi fechado para convidados.
Equilíbrio
A ADCE Caxias do Sul promoveu, dia 5, a primeira edição de 2026 do projeto “Liderança com Valores”, que reuniu empresários e convidados para uma reflexão sobre saúde, consciência e espiritualidade. Com o tema “A vida em equilíbrio: saúde, consciência e espiritualidade”, o encontro ocorreu no auditório da CIC Caxias. Participaram como painelistas os médicos Viviane Buffon e Dorval de Andrade Tessari, com mediação da jornalista Viviane Salvador.