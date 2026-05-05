Veja quem acontece na cena social da coluna desta terça-feira

Gabriel Bruschi e Gabriel Bonomi investiram atitude para causar na cena clubber e festiva da terrinha com as atenções do time de promoters de Saulo Zanotto Cristiano de Oliveira / Divulgação

Vida longa

O mastologista Maximiliano Kneubil e a oncologista clínica Janaina Brollo, idealizadores da Clínica Santa Ágata, promovem, amanhã, às 19h, no auditório do W Tower, uma imersão para médicos e farmacêuticos. O convidado da vez é o endocrinologista e médico do esporte Clayton Macedo, que proferirá palestra sobre Câncer de mama e obesidade: novidades e desafios do tratamento oncológico e metabólico. O encontro tem parceria com o laboratório Lilly do Brasil. Sempre atentos às tendências de saúde e bem-estar, Maximiliano e Janaina lançaram o Programa Reviver para a promoção da qualidade de vida.

Ana Carolina Martelo e Giovani Schiavo protagonizaram um rasante no projeto festivo que movimentou a sexta-feira no Café de La Musique Cristiano de Oliveira / Divulgação

B'day

Hoje é dia de aplaudir as datas queridas de Flávia Franzoi D’Arrigo e Fernanda Wisintainer. Já, amanhã, as atenções serão ao redor de Gracielle Agnoletto.

Alisson Rodrigues Ribeiro e Bruna Godinho Pinheiro trocaram alianças e juras de amor eterno durante cerimônia seguida de recepção para familiares e amigos no Altos do Vale Samuel Boff / Divulgação

Movimento

O fisioterapeuta Eder Morais está às voltas com um projeto muito revelador, resultado de um sonho. Promoverá, dia 9, entre 9h30min e 16h, a largada oficial do Instituto Eder Morais, propósito que leve o nome dele com a parceria de outro projeto iniciado há muito, o Habittus Studio. A boa nova de Morais mixa saúde e bem-estar com pilates, nos domínios da Avenida Júlio de Castilhos, 1095.

Homenagem

Márcia Costa comanda, na noite desta terça-feira, o desfile alusivo ao Dia das Mães da Drops de Menta, que une moda e afeto em uma passarela protagonizada por mães e filhos. Com o tema “Mais do que um presente, um gesto de amor”, o encontro fashion contará com beleza assinada por Essenzza, Morgana Bolzan Studio, Claudia Perassolo e Salão Bela Mulher.

Giovanni Ciuro Pacheco da Silva e Tamara Perizzolo do grupo que aplaudiu o vernissage da mostra Naturalizados (&) Brasileiros, em exibição até julho, na Galeria.54 Rafael Sartor / Divulgação

Ritmo

Simone Zanandrea Andreola conduzirá, dia 9, um workshop de ballet clássico na Escola de Danças Carla Barcellos. A programação inclui aula prática e módulo de história com repertório, em uma imersão que une técnica e expressão artística. Inscrições diretamente com a escola.

Ivo Appio e Márcia Inês Eckert festejaram o aniversário de dez anos da filha, Vitória Eckert Appio, na Casa Baruk Sabine Schüür / Divulgação