Veja quem acontece na cena social da coluna desta sexta-feira

Berço esplêndido

Donas de espíritos solidários, as patronesses Celita Zandonadi, Cleudete Donada, Débora dos Santos, Deli Cortivo, Esther Larrat Dondé, Geraldine Gauer, Istela Lima, Patrícia Pezzi Zambiazi, Vânia Lunardi, Vera Orsso e Viviane Pinto Bado fazem contagem regressiva para emprestar charme extra na edição 2026 do tradicional Chá Doce Outono da Adoção, promovido pelo Instituto Filhos. A reunião beneficente em prol da entidade, com as atenções da atuante voluntária Shirlei Omizzolo, ocorre, amanhã, às 15h, no Blue Tree Towers.

Jacks Ricardo Selistre será o anfitrião, hoje, da mostra Gravura, com diversos artistas sob a curadoria dele, até dia 14 de junho, no Ordovás

Gloss

Bartira Merlin está entre as embaixadoras do ELAS – Entre Taças, Conexões e Ideias que Transformam, encontro promovida pela Boccati, de Júlio e Lenita D’Agostini, na próxima quinta-feira, dia 21. A noite reunirá mulheres influentes em uma programação que combina vinho, moda, gastronomia e networking, com desfile assinado pela Theatro da Moda, que ela comanda, com styling de Elisa Kuver e modelos da Cast One. As experiências sensoriais da noite saem do papel em parceria com a Chandon. Também integram o grupo as Guardiãs do Vinho, Alessandra Guerra, Ana Slomp, Denise Utzig, Larissa Stumpf, Tacia Guimarães e Thaís Capeletti.