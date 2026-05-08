Veja quem acontece na cena social da coluna desta sexta-feira

Moisés Machado de Oliveira representou o laboratório Lilly do Brasil no encontro promovido pela oncologista Janaína Brollo com o convidado da vez, o endocrinologista Clayton Macedo sobre obesidade e câncer de mama

Essência transformadora

Eduardo Shinyashiki, neuropsicólogo, especialista em desenvolvimento pessoal, mestre em liderança educadora e, de quebra, autor de best-sellers, realizará voluntariamente uma palestra em benefício da Casa Anjos Voluntários, entidade socioassistencial presidida por Isamar Ordovás Sartori. O encontro com o mentor de fama internacional sobre a autenticidade como propósito, ocorrerá dia 27 de maio, às 20h, na sede social do Recreio da Juventude. Os ingressos já estão disponíveis para aquisição pelo site eventiza.com.br. Toda a renda será revertida à Anjos.

A artista Jane De Bhoni (ao centro) com as curadoras de sua exposição Mara Galvani e Silvana Boone, bno vernissage que ocupou a Galeria de Arte Elyr Ramos Rodrigues, em exibição até o dia 28

Potências

Depois de destacar o protagonismo das mulheres de São Marcos nos setores financeiro, indústria e de transporte, em 2026 o Prêmio CIC Mulheres de Valor foi outorgado às pioneiras diretoras de agroindústrias do município. A distinção foi concedida em solenidade que movimentou a classe empresarial na noite de 4 de maio. As premiadas personalidades da ocasião, respondem pelos nomes de Adriane Pelizzari, Izabel Cechinatto Tomé e Simone Scopel Menegon. A jornalista Roseméri Drago, idealizadora da iniciativa de fomento ao empreendedorismo, a coordenadora Clenara Chemello, e o presidente da CIC São Marcos, Flávio Sandi, acolheram o brilhante time de mulheres visionárias.