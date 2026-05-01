Veja quem acontece na cena social da coluna desta sexta-feira

Cifrões
Rossana Freire e Delton Melgarejo orquestrarão um encontro que promete bagagem extra de conhecimento gastronômico e financeiro. No dia 6, às 19h30min, o sommelier Tiago Amaia doura o encontro com degustação de vinhos na DS Prime.
Sazonal
O chef Felipe Silva desembarcará de Florianópolis, amanhã, para um jantar a quatro mãos na Osteria di Lucca, de Rodrigo Rauth, no Hotel Valle D’Incanto, em Gramado. A experiência propõe um menu que une sabores do litoral catarinense e da Serra Gaúcha.
Sabores
O G50 do Bem reservou a hora do almoço do dia 23 para mais um encontro beneficente no Samuara Hotel. Os ingressos já estão disponíveis.
Potentes
A Liga Feminina de Combate ao Câncer - Núcleo Caxias do Sul celebrará seus 42 anos dia 19. A presidente da entidade, Roseana Rossi Pettinelli, reunirá apoiadores, voluntários e a comunidade em prol da solidariedade. A noite terá performance de Fabiano Feltrin, performando Elvis Presley, e um desfile da ModaLeti. A data oficial do aniversário de fundação é dia 4, marco que reforça a trajetória de cuidado a pacientes oncológicos.