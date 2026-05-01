Veja quem acontece na cena social da coluna desta sexta-feira

Rafael Neves e Cristiano Tonietto dão mostras de talento na exposição Naturalizados (&) Brasileiros, que reúne obras de arte harmonizadas em ambientes assinados por estrelados arquitetos como eles Rafael Sartor / Divulgação

Cifrões

Rossana Freire e Delton Melgarejo orquestrarão um encontro que promete bagagem extra de conhecimento gastronômico e financeiro. No dia 6, às 19h30min, o sommelier Tiago Amaia doura o encontro com degustação de vinhos na DS Prime.

Bruna Rafaela Zwirtes, Victor Spadetto, Pâmela Bueno, Lucas Thomás e Eduardo Trevisol, do escritório Gargioni Arquitetos, aplaudidos por suas criações na mostra Naturalizados (&) Brasileiros Rafael Sartor / Divulgação

Sazonal

O chef Felipe Silva desembarcará de Florianópolis, amanhã, para um jantar a quatro mãos na Osteria di Lucca, de Rodrigo Rauth, no Hotel Valle D’Incanto, em Gramado. A experiência propõe um menu que une sabores do litoral catarinense e da Serra Gaúcha.

Alexandra, Rafaela e Maria Eduarda Ruschel Zilli com Gustavo Zilli celebraram os 15 anos de Maria Eduarda em festa na sede social do Recreio da Juventude Bruno Kriger / Divulgação

Sabores

O G50 do Bem reservou a hora do almoço do dia 23 para mais um encontro beneficente no Samuara Hotel. Os ingressos já estão disponíveis.

Laura Andrade Chalela comemorou a chegada de seus 15 anos com direito a show da banda que ela é vocalista, Boreal Bloom, sábado, em Canela Dani Bat / Divulgação

Tamara Rancan Tonet e Felipe Tonet festejaram, sábado, o primeiro aniversário do príncipe deles, Heitor Tonet, e reuniram familiares e amigos nos salões da Vinícola Dom Marino, em Flores da Cunha Eriel Giotti / Divulgação

Potentes

A Liga Feminina de Combate ao Câncer - Núcleo Caxias do Sul celebrará seus 42 anos dia 19. A presidente da entidade, Roseana Rossi Pettinelli, reunirá apoiadores, voluntários e a comunidade em prol da solidariedade. A noite terá performance de Fabiano Feltrin, performando Elvis Presley, e um desfile da ModaLeti. A data oficial do aniversário de fundação é dia 4, marco que reforça a trajetória de cuidado a pacientes oncológicos.

Alessandra Rosa e Christian Barth trocaram alianças e juras de amor, dia 18, no altar da Catedral Diocesana Tauane Schmitt / Divulgação