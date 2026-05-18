Veja quem acontece na cena social da coluna desta segunda-feira

Pódio

As diretorias executiva e esportiva do Recreio da Juventude seguem atuantes no incentivo na formação de atletas da agremiação. Tanto é que reservaram a noite da última quinta-feira, dia 14, para realizar, na sede social do Clube esmeralda, a edição do ano do Troféu Recreio da Juventude - Incentivo ao Esporte. O destaque foi entregue aos homenageados pelo presidente-executivo, Marcelo Alfama Ayala, e pelo vice-presidente de Esportes, Aurélio Dalla Rosa Marques, e evidenciou os patrocinadores das modalidades, que apoiam os talentos disciplinados que representam as cores verde e branca em competições nacionais e internacionais.

Hemisférios

Nicholas Bublitz volta a protagonizar um rasante cult, hoje, na terrinha. Ele apresenta uma expressiva mostra de tapetes com 250 peças entre iranianos, indianos, turcos e paquistaneses. O destaque fica por conta das estampas de tulipas, conhecidas como as flores do amor, que Bublitz celebra como tema da exposição. As tulipas fazem parte da cultura oriental desde o ano 1.000 d.C. No vernissage desta segunda-feira, às 18h, que ocupa a Unique Wood Design, os artistas plásticos Sergio Lopes, Paola Berti, Marcelo Hübner e Vitor Senger, descortinam pinturas em telas, nas quais a tulipa aparece como motivo principal das obras. Nicholas permanecerá por aqui com seu acervo até a sexta-feira, dia 22.