Veja quem acontece na cena social da coluna desta segunda-feira

Kellen Ferraro e Mario Bortolazza realizaram a festa ao redor do primeiro aninho da princesa deles, Maria Luísa Ferraro Bortolazza Wéllington Damin / Divulgação

Jardim oriental

O marchand porto-alegrense Nicholas Bublitz já faz contagem regressiva para tirar do papel uma parceria de talentos. Ele levará para a Unique Design, nos domínios da Rua Guerino Sanvitto, 250 tapetes orientais para expor entre os dias 18 e 22. Como proposta lúdica, Bublitz promoverá durante o período da mostra uma caça as tulipas, flores características nas estampas das tapeçarias originárias da Turquia, Irã, Índia e Paquistão. Ao mesmo tempo, Bublitz apresentará uma mostra de pinturas em que a flor-tema, será protagonista também a partir das obras de artistas que compartilharão a atmosfera inspiradora. São eles, Marcelo Hübner, Paola Berti, Sergio Lopes e Vitor Senger.

Cristiano Grillo e Anelise Martini Grillo do grupo que aplaudiu o vernissage da mostra Naturalizados (&) Brasileiros, em exibição até julho, na Galeria.54 Rafael Sartor / Divulgação

Akemi Inamoto, persona de destaque na exposição Naturalizados (&) Brasileiros, apresentou seu espaço autoral para a artista plástica Cristina Bellini Albé, terça-feira, na Galeria.54 Rafael Sartor / Divulgação

Lúdicos

Articulada e criativa Luciana Alberti volta a agitar o circuito do feito à mão. A nova edição do Le Marché Chic ganhará proposta alusiva ao Dia das Mães, no sábado, 9, entre 11h e 18h, no Quinta São Luiz. A função reunirá arte, moda e afeto traduzidos em marcas autorais de produtores e artesãos locais.

Flávio Severiano Santos e Felipe da Silva investiram no projeto festivo do Café de La Musique Cristiano de Oliveira / Divulgação

Pic aqui

Alexandre Brinker já anunciou a vinda do festejado DJ e produtor musical porto-alegrense Pic Schmitz à terrinha. Ele fará a festa Smooth Sunset pela primeira vez em Caxias do Sul no dia 16 de maio, a partir das 17h. O eletrizante projeto ganhará os cenários da Amendoeira Chocolaterie, nos domínios do Pátio Eberle.

Samuel Resemini, Leonardo Tonini e Rodrigo Astolfi inauguraram mais um endereço do escritório da caxiense Vessen Soluções Corporativas, também, em São Paulo Arquivo Pessoal