Veja quem acontece na cena social da coluna desta quinta-feira

Fundamental
O Grupo Origem tira do papel um elegante encontro feminino na Savar Mercedes-Benz, hoje, às 18h30min. Pautado no tema Proteção Patrimonial, terá palestras da assessora de investimentos Adriana Fagundes e da advogada Fabiana Duso.
Caixa de som
Marco Aurélio de Paula, o DJ Markão, vai ocupar o Pub Veio Loco com o projeto Good Times para reverberar hits dos anos 1970, 1980 e 1990, sábado, às 19h, com a banda Darwin e os Evoluídos. No dia 23, Markão abrirá o show do Nenhum de Nós, no All Need.