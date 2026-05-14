Veja quem acontece na cena social da coluna desta quinta-feira

Caroline Gomides Paim, Desirée Soares Galvão Bueno e Raquel Teixeira, no Kempinski Laje de Pedra, para o lançamento imersivo da grife de cuidados com a pele Desirée Care

Fundamental

O Grupo Origem tira do papel um elegante encontro feminino na Savar Mercedes-Benz, hoje, às 18h30min. Pautado no tema Proteção Patrimonial, terá palestras da assessora de investimentos Adriana Fagundes e da advogada Fabiana Duso.

Guilherme Sehbe Fedrizzi, Maria Carolina Pezzi Zambiazi e Guilherme De Filippis, anfitriões de mais uma edição do Juvenil na Brasa, realizado, sábado, na sede recreativa do Clube Juvenil

Angelo Miranda, Mariana, Caroline e Lourenço Fernandes de Miranda, em família, para aplaudir os 15 anos de Mariana, sábado, no residencial Cristal, em reunião familiar e intimista

Janete Kriger e Lissandro Stallivieri do grupo que aplaudiu o amigo e artista plástico Sergio Lopes, que apresenta a coleção I’m a Book em exposição na Galeria Municipal de Arte Gerd Bornheim até o dia 29

Caixa de som

Marco Aurélio de Paula, o DJ Markão, vai ocupar o Pub Veio Loco com o projeto Good Times para reverberar hits dos anos 1970, 1980 e 1990, sábado, às 19h, com a banda Darwin e os Evoluídos. No dia 23, Markão abrirá o show do Nenhum de Nós, no All Need.