Veja quem acontece na cena social da coluna desta quinta-feira

Bárbara Costa e Marcelo Magti aproveitaram o feriadão para se divertir na baladinha que anima cena jovem local Cristiano de Oliveira / Divulgação

Holofotes

A First Aid Medical Band, grupo formado por médicos-músicos, subirá ao palco do UCS Teatro, dia 16, às 20h30min. O show será em prol do Instituto da Audiovisão, presidido por Ana Luiza Skebsky.

Cassiano Hahn e Matheus Dalmolin, na Galeria.54, mapearam a exposição do Bloco Mostra com peças de arte e arquitetura brasileira Rafael Sartor / Divulgação

Os arquitetos Davi Piccoli e Radamés Nery no circuito cult que apresenta nomes nacionais das artes em exibição na Galeria.54 Rafael Sartor / Divulgação

Tempo

Elineu Alcides Rech, representante da Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra em Caxias do Sul, será o anfitrião, amanhã, do jantar comemorativo ao redor dos 60 anos da entidade, no Samuara Hotel. A ADESG ganhará homenagem, dia 21, na Câmara Municipal de Vereadores.

Tânia Carvalho conduzirá um bate-papo sobre a importância da socialização, na programação do projeto Longevidade 360º, que ganhará evidência dia 16, no Intercity Caxias, entre 8h e 12h30min Flavia Gazola / Divulgação

Beneficente

Regina Bellini agendou o dia 13 para comemorar a chegada de seus 80 anos em grande estilo. Dona de um reconhecido e longevo endereço de moda, ela reunirá as amigas e fashionistas entre 15h e 21h em sua boutique nos domínios da Rua do Guia Lopes, 1007. A proposta festiva de Regina para celebrar a vida também se traduzirá em doações para o Centro Assistencial Vitória como sugestão de presentes.

Os diretores da Rádio Caxias, Guilherme e Paulo Triches, filho e pai, com o pesquisador e documentarista Juliano Flores, que palestrou sobre os 80 anos da emissora na Reunião-Almoço da CIC Caxias do Sul Juliano Vicenzi / Divulgação

Números

David Reichert e Stéfano Leifheit, da Pregio Consórcios, promovem um coquetel de negócios, dia 12, no auditório do W Tower. A ideia da dupla é ampliar o horizonte de possibilidades em relação a investimentos. Este promete ser o primeiro de muitos outros que David e Stéfano planejam tirar do papel para seu seleto grupo de adesão.

Manoel Valente Figueiredo Neto celebrou a data querida em concorrida noite no Café de La Musique Cristiano de Oliveira / Divulgação