Veja quem acontece na cena social da coluna desta quinta-feira

Holofotes
A First Aid Medical Band, grupo formado por médicos-músicos, subirá ao palco do UCS Teatro, dia 16, às 20h30min. O show será em prol do Instituto da Audiovisão, presidido por Ana Luiza Skebsky.
Tempo
Elineu Alcides Rech, representante da Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra em Caxias do Sul, será o anfitrião, amanhã, do jantar comemorativo ao redor dos 60 anos da entidade, no Samuara Hotel. A ADESG ganhará homenagem, dia 21, na Câmara Municipal de Vereadores.
Beneficente
Regina Bellini agendou o dia 13 para comemorar a chegada de seus 80 anos em grande estilo. Dona de um reconhecido e longevo endereço de moda, ela reunirá as amigas e fashionistas entre 15h e 21h em sua boutique nos domínios da Rua do Guia Lopes, 1007. A proposta festiva de Regina para celebrar a vida também se traduzirá em doações para o Centro Assistencial Vitória como sugestão de presentes.
Números
David Reichert e Stéfano Leifheit, da Pregio Consórcios, promovem um coquetel de negócios, dia 12, no auditório do W Tower. A ideia da dupla é ampliar o horizonte de possibilidades em relação a investimentos. Este promete ser o primeiro de muitos outros que David e Stéfano planejam tirar do papel para seu seleto grupo de adesão.