Veja quem acontece na cena social da coluna desta quarta-feira

Direção
Asdrubal Falavigna e Terciane Ângela Luchese assumiram oficialmente, na noite do último domingo, os cargos de reitor e vice-reitora da Universidade de Caxias do Sul, em cerimônia que ocupou o palco e a plateia do UCS Teatro. À frente da gestão 2026-2030, eles sucedem Gelson Leonardo Rech, que esteve no comando entre 2022 e 2026. Na mesma data, no Salão de Atos do Bloco A da UCS, foram empossados Ubiratã Rezler e Dom José Gislon como presidente e vice-presidente da Fundação Universidade de Caxias do Sul para o período de maio de 2026 a maio de 2029. A vice-reitora Terciane segue atuante como pró-reitora de graduação da reconhecida instituição.
Fruto
Rubiane Cenci Freitas Baldissera será a anfitriã nesta sexta-feira, dia 8, às 19h, na Sociedade Alfredochavense, em Veranópolis, para o lançamento da 12ª Femaçã. Primeira mulher a presidir o evento, ela apresenta a nova identidade da festa e a programação que ocorre de 9 a 11 e de 15 a 18 de abril de 2027, no Parque de Exposições José Bin.
Grão
A Flow Café Music retorna para sua 2ª edição neste sábado, entre 15h e 22h no Go Coffee, nos domínios da Rua Os Dezoito do Forte, em sintonia com a tendência das coffee parties, encontros diurnos que unem música, café e experiências. Com sets dos DJs Adamatti e Spadari, os ingressos podem ser adquiridos pela plataforma Sympla.