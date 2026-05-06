Veja quem acontece na cena social da coluna desta quarta-feira

Asdrubal Falavigna com o apoio inconteste de sua mulher, Ana Fin Falavigna, assumiu, dia 3, o cargo de Magnífico Reitor da Universidade de Caxias do Sul Fabio Grison / Divulgação

Direção

Asdrubal Falavigna e Terciane Ângela Luchese assumiram oficialmente, na noite do último domingo, os cargos de reitor e vice-reitora da Universidade de Caxias do Sul, em cerimônia que ocupou o palco e a plateia do UCS Teatro. À frente da gestão 2026-2030, eles sucedem Gelson Leonardo Rech, que esteve no comando entre 2022 e 2026. Na mesma data, no Salão de Atos do Bloco A da UCS, foram empossados Ubiratã Rezler e Dom José Gislon como presidente e vice-presidente da Fundação Universidade de Caxias do Sul para o período de maio de 2026 a maio de 2029. A vice-reitora Terciane segue atuante como pró-reitora de graduação da reconhecida instituição.

Fábio Morandi orgulhoso do mais novo feito acadêmico de sua mulher, Terciane Ângela Luchese, atual vice-reitora da Universidade de Caxias do Sul Fabio Grison / Divulgação

Luciane Rossi esteve presente, dia 3, para aplaudir o marido, Ubiratã Rezler, que agora ocupa a função de presidente da FUCS Fabio Grison / Divulgação

Elenice Soppelsa Rech com o marido, o ex-reitor da UCS Gelson Leonardo Rech, na solenidade de posse de Asdrubal Falavigna e Terciane Luchese Bruno Zulian / Divulgação

Fruto

Rubiane Cenci Freitas Baldissera será a anfitriã nesta sexta-feira, dia 8, às 19h, na Sociedade Alfredochavense, em Veranópolis, para o lançamento da 12ª Femaçã. Primeira mulher a presidir o evento, ela apresenta a nova identidade da festa e a programação que ocorre de 9 a 11 e de 15 a 18 de abril de 2027, no Parque de Exposições José Bin.

Mauro Mazzochini e Giovana Tonietto recepcionados por Priscila Cappelletti e Lucas Martini, na Galeria.54, para conferir a programação do Bloco Mostra que mixa arte e arquitetura Rafael Sartor / Divulgação

Grão

A Flow Café Music retorna para sua 2ª edição neste sábado, entre 15h e 22h no Go Coffee, nos domínios da Rua Os Dezoito do Forte, em sintonia com a tendência das coffee parties, encontros diurnos que unem música, café e experiências. Com sets dos DJs Adamatti e Spadari, os ingressos podem ser adquiridos pela plataforma Sympla.

Nikolas Bigolin Hauli e Franciely Fruet De Antoni trocaram alianças em clima open air, dia 25, no Folha Beach Club, em Jurerê Internacional José Zignani / Divulgação