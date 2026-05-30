Veja os destaques deste fim de semana com viagem das debutantes do Recreio da Juventude para o litoral

Karen Martins e Cátia Kenne, idealizadoras da OKA Interiores, endereço de arte e decoração com proposta sofisticada e design autêntico Emerson Pereira / Divulgação

Aventura

As debutantes do Recreio da Juventude viverão um fim de semana em meio a natureza. Na manhã deste sábado, o grupo embarca rumo a Garopaba, no litoral catarinense, para mais uma etapa da programação pré-debut 2026. Com roteiro mantido em clima de surpresa, as jovens terão experiências ao ar livre, incluindo trilhas, momentos de integração e uma noite de acampamento com direito às belas paisagens da região. Acompanhando a turma estará a Rainha do RJ, Maria Eduarda Burtet Degrazia.

O estilo de Jaqueline Cearon Boufleur para celebrar a chegada de seus 50 anos em festa que reuniu familiares e amigos, dia 24, na La Casa Piemont, em Farroupilha Ingrid Lahm / Divulgação

Plenitude

O psicanalista e empresário Vitor Mêreggalli e irmã dele, a psicóloga Joceni Meregalli, da Célese, participam da próxima edição do Café com Informação da CIC Caxias, dia 11 de junho, no Restaurante SICA. Com o tema “Saúde mental como valor estratégico nas empresas: além do cumprimento da norma”, o encontro abordará a importância do bem-estar emocional no ambiente corporativo e seus reflexos na produtividade. As inscrições podem ser realizadas pelo site da CIC Caxias.





Arte oriental

O marchand porto-alegrense Nicholas Bublitz apresentou, por aqui, sua minuciosa curadoria de tapetes orientais. No destaque, a tulipa, flor admirada como símbolo de riqueza na cultura turca e como sinônimo de fertilidade na arte persa. As peças podem ser conferidas no @bublitzgaleria, nos Instagram.





Chama elementar

Com raízes na Serra gaúcha, entre Monte Belo do Sul, Garibaldi e Caxias, Giovani Ngnoatto apresenta uma alquimia de aromas e sabores na confecção de suas velas Fammi Chiaro. No último sábado, dia 23, ele levou as versões comestíveis para a 1ª edição do Le Marché Appétit, que Luciana Alberti tirou do papel com sucesso de adesão em parceria com Vicente Perini Filho. No detalhe, as velas Brasa Delle Montagne, elaborada com páprica defumada, pimenta preta e mel; Casa das Ervas, feita com alecrim, manjericão e orégano; e Noir Del Levante, de noz-moscada e pimenta branca. Vale conferir!