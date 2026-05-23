João Pulita

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Uva, ciência e beleza na trajetória de Valeria Weiss Angeli

Princesa da Festa da Uva de 1996, a farmacêutica e pesquisadora Valéria Weiss Angeli une tradição e inovação à frente da Lander, marca de biocosméticos inspirada no fruto símbolo da Serra gaúcha

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