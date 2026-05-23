Uva, ciência e beleza na trajetória de Valeria Weiss Angeli

Princesa da Festa da Uva de 1996, a farmacêutica e pesquisadora Valéria Weiss Angeli une tradição e inovação à frente da Lander, marca de biocosméticos inspirada no fruto símbolo da Serra gaúcha Leandro Araújo / Divulgação

O fruto da terra, a uva, desde sempre atravessa os dias de Valeria Weiss Angeli, personalidade lembrada por seu reinado como Princesa da Festa da Uva em 1996. Caxiense filha de Rene Benhur Weiss e Elizabet Rossetto Weiss, Valeria é casada com Sandro Stedile Angeli com quem tem dois filhos, Luísa, 17 anos, e Vicente, 11. Farmacêutica e docente da Universidade de Caxias do Sul, ela concluiu seu pós-doutoramento em um intercâmbio com a Université Claude Bernard, em Lyon, na França, com a qual mantém parcerias em pesquisa até hoje. Ao lado de Carina Cassini, doutora em Biotecnologia, e de Marina Ferrari Nasser, farmacêutica, Valéria fundou, em 2021, a Lander, uma marca de biocosméticos. Saiba mais sobre o que passa nas entrelinhas de Valéria.

Entre a princesa da Festa da Uva de 1996 e a empresária de hoje, o que permanece? O desejo de conhecer novas pessoas, cidades e divulgar o que é feito e produzido em nossa região. O desejo de valorizar por meio da ciência e da tecnologia o que vem da terra, o que é cultivado com muito trabalho e dedicação.

Em algum momento da sua trajetória você imaginou que a uva voltaria a fazer parte da sua vida profissional? A uva para a nossa região representa a vitória, a conquista de nossos imigrantes que aqui se estabeleceram e serviu de inspiração para o projeto dos biocosméticos. Ao final da Festa da Uva, voltei a me dedicar de forma intensa aos meus estudos na farmácia. Sempre gostei de criar, misturar diferentes componentes e gerar um medicamento ou cosmético com propósito. Tive grandes mestres durante a minha formação que me inspiraram a fazer o que faço atualmente.

Sua vivência na França influenciou a percepção sobre beleza? A França, país do meu coração, ainda influencia muitos aspectos da minha vida, é referência mundial nos segmentos de cosméticos, perfumaria e beleza. Lá, eles valorizam a utilização de ativos seguros e eficazes, investem fortemente em pesquisa de alto nível e possuem normas bastante rigorosas de produção e controle de qualidade. Além disso, é muito forte a valorização de produtos com matérias-primas de origem natural, sustentáveis e de baixo impacto ambiental, sempre priorizando a segurança e a qualidade dos produtos.

Como surgiu a ideia de transformar uva em cosméticos? A Lander nasceu da ideia de que beleza e bem-estar não precisam estar separados da ciência, da natureza e da verdade de cada pessoa. Cascas, sementes, caroços colocados fora são, na verdade, um material nobre. Essa inquietação permanecia até que o sonho aliado à facilidade de obtenção do resíduo da vitivinicultura colocou este projeto em prática. Atualmente, o óleo extraído das sementes de uva que incorporamos em nossos produtos provém de resíduos da produção de vinícolas da região. Em 2025 este projeto ganhou mais força devido com a incubação da Ecoativos, incubada no ITEC/UCS, onde juntamente com as Catia Branco e Carina Cassini estudamos de forma mais aprofundado os resíduos da vitivinicultura e o transformamos em insumo.

Muitas pessoas ainda não entendem o conceito de biocosmético. Como você definiria de forma simples? O biocosmético é um produto criado a partir de ativos de menor impacto ambiental, pensado não apenas para a pele, mas para o equilíbrio entre ciência, natureza e bem-estar.

O que é o bom da vida? Viver! Sentindo e aproveitando todas as oportunidades que a vida oferece.

Princesa da Festa da Uva de 1996, a farmacêutica e pesquisadora Valéria Weiss Angeli une tradição e inovação à frente da Lander, marca de biocosméticos inspirada no fruto símbolo da Serra gaúcha Leandro Araújo / Divulgação

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