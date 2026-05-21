Empresas e atletas lotaram noite de homenagens no Recreio da Juventude

O salão principal da sede social do Recreio da Juventude ganhou movimento extra na noite de quinta-feira, dia 14, durante a 4ª edição do Troféu Recreio da Juventude. O encontro reuniu empresários, autoridades, atletas e convidados em uma celebração dedicada às empresas que apoiam o esporte de alto rendimento ligado ao clube esmeraldino. Mais de 200 pessoas prestigiaram a cerimônia, que homenageou 40 empresas parceiras. Destas, seis receberam o tradicional troféu e outras 34 foram agraciadas com a Medalha Recreio da Juventude, em reconhecimento aos investimentos realizados em projetos esportivos da entidade. O presidente do clube, Marcelo Ayala, destacou em seu pronunciamento a importância da união entre iniciativa privada e esporte, além da presença dos atletas do clube, que simbolizaram os mais de dois mil esportistas vinculados ao RJ. Outro momento de destaque da noite foi a reapresentação do Troféu Ciclo Olímpico, distinção que será entregue apenas em 2028 à empresa que realizar o maior aporte via imposto de renda, ICMS ou patrocínio direto ao longo do ciclo olímpico de Los Angeles.