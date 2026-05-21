João Pulita

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Empresas e atletas lotaram noite de homenagens no Recreio da Juventude

Quarta edição do Troféu Recreio da Juventude reuniu mais de 200 convidados e destacou o incentivo ao esporte de alto rendimento em Caxias do Sul

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