Confira quem movimentou a cena social desta segunda-feira

Elisa D’Mutti e Fabrícia Fedrizzi Bazei em sintonia com a cultura prestigiaram Nicholas Bublitz que lançou luz sobre a arte oriental em tapetes Leandro Araújo / Divulgação

Friends

“Entre Jackie’s & Batizadas” será o tema da celebração do nono aniversário do grupo, agendado para o dia 25 de junho. Desta vez, os brindes serão compartilhados na Casa Gazzaro, em Flores da Cunha. A cave será o cenário do jantar harmonizado, realizado pelo chef genovês Emanuele Olivari. A sommelier Jaqueline Trentin será responsável pela visitação à adega.

As amigas Guadalupe Bolzani e Elenir Sebben prestigiaram Nicholas Bublitz que apresentou uma curadoria de tapetes na Unique Wood Design Leandro Araújo / Divulgação

Protagonismo

A 11ª edição do Glamour em Cena já tem data para voltar a reunir as voluntárias e apoiadores da Liga Feminina de Combate ao Câncer. Na hora do almoço do dia 14 de junho, na Comunidade Nossa Senhora do Carmo, as atuais Glamours, Victória Rech Postali e Gabriela Tonella Danelus, e as ex-Glamours Luma Demicheli, Fernanda Carniel e Aurélia Labatut, realizarão o encontro.

Fabiana Duso e Adriana Fagundes reuniram um expressivo grupo feminino para compartilhar conhecimento sobre investimentos e proteção patrimonial, dia 14, na Savar Mercedes-Benz Arquivo Pessoal

B'day

Hoje é dia de aplaudir a data querida dos geminianos, Marília Rizzon, Guilherme Arruda e Viviane de Castilhos. Felicidades!

Jucélia Andreazza encheu de afagos o marido, Evaristo Andreazza, que celebrou 70 anos, dia 16, na fazenda da família, enaltecendo o gosto e as tradições do Rio Grande do Sul Luizinho Bebber / Divulgação

Caroline Caon e o noivo, Cristian Grazziotin, com Arthur Schiavão Rizon e a mãe, Chaiane Schiavão, na apresentação oficial da nova sede da Perfeccto Imobiliária, que Cristian e Chaiane comandam, nos domínios do bairro Panazzolo Leandro Araújo / Divulgação

Roteiro

A arquiteta Gabriela Angonese engata modo avião, amanhã, rumo a Nova York. Na Big Apple, ela protagoniza um tour pelos principais museus e centros de arte ligados ao design, como o Mercer Labs, Whitney Museum of American Art, NY Design Center, Museum of Arts and Design, Museum Solomon R. Guggenheim e The Beekman. Gabriela garimpa conhecimento e promete novidades inspiradoras.

Leo Zanotto conta com a força de Cristina Rizzotto para tirar do papel a 14ª edição do Beats Lounge, dia 20 de junho, no Café De La Musique, com trilha sonora da Banda Teoria do Khaos, Djs Leo Z e Kahball Cristiano de Oliveira / Divulgação