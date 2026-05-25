Confira quem movimentou a cena social desta segunda-feira

Friends
“Entre Jackie’s & Batizadas” será o tema da celebração do nono aniversário do grupo, agendado para o dia 25 de junho. Desta vez, os brindes serão compartilhados na Casa Gazzaro, em Flores da Cunha. A cave será o cenário do jantar harmonizado, realizado pelo chef genovês Emanuele Olivari. A sommelier Jaqueline Trentin será responsável pela visitação à adega.
Protagonismo
A 11ª edição do Glamour em Cena já tem data para voltar a reunir as voluntárias e apoiadores da Liga Feminina de Combate ao Câncer. Na hora do almoço do dia 14 de junho, na Comunidade Nossa Senhora do Carmo, as atuais Glamours, Victória Rech Postali e Gabriela Tonella Danelus, e as ex-Glamours Luma Demicheli, Fernanda Carniel e Aurélia Labatut, realizarão o encontro.
B'day
Hoje é dia de aplaudir a data querida dos geminianos, Marília Rizzon, Guilherme Arruda e Viviane de Castilhos. Felicidades!
Roteiro
A arquiteta Gabriela Angonese engata modo avião, amanhã, rumo a Nova York. Na Big Apple, ela protagoniza um tour pelos principais museus e centros de arte ligados ao design, como o Mercer Labs, Whitney Museum of American Art, NY Design Center, Museum of Arts and Design, Museum Solomon R. Guggenheim e The Beekman. Gabriela garimpa conhecimento e promete novidades inspiradoras.