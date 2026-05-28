Confira quem apareceu no almoço do G50 do Bem e os convidados de Júlia Favaro entre outros destaques

Ivo Posser encheu de afagos a mulher, Diva Posser, que protagonizou a sessão de autógrafos do livro “Acaso ou Destino”, dia 21, na Galeria Municipal de Arte Gerd Bornheim Emerson Pereira / Divulgação

Ágape

A arquiteta Elisângela Selau vai trocar juras de amor com o administrador Adinilson Lira em cerimônia de união, dia 6 de junho, na Grécia.

Pedro Horn Sehbe, Maria Lucia “Tuty” Horn Sehbe e Antônio Casagrande Sehbe, anfitriões no Samuara Hotel para a realização do Churrasco do G50 do Bem em pro da Associação Mão Amiga Leandro Araújo / Divulgação

Samuel Sottili Viezzer e Natalia Fagundes, sábado, ao sabor do churrasco capitaneado pelo grupo G50 do Bem, com renda revertida para as crianças atendidas pela Associação Mão Amiga Leandro Araújo / Divulgação

Clave

Ana Gazzola, cantora e multi-instrumentista, há muito radicada em Los Angeles, fará rasante e show em Porto Alegre. No dia 24 de junho, Ana ocupará o palco do Espaço 373, às 20h, com um repertório que mixa MPB, Bossa Nova, Jazz, Blues e Pop, acompanhada pelos músicos Gabriel Rocha, Júlia Pezzi, Aline Araújo e Cristiano Bertolucci. A casa de espetáculos na capital fica na Rua Comendador Coruja, 373.

O sommelier Denilson Santos e Patrick Fragozo cuidaram do projeto “Elas: entre taças, conexões e ideias” que a advogada Bartira Merlin tirou do papel, dia 21, na Boccati Leandro Araújo / Divulgação

Patrimônio em debate

Sob o comando de Priscilla Cappelletti, a Galeria.54 promove a palestra ‘Patrimônio e herança: o novo cenário de planejamento pós-reforma tributária’ no próximo dia 28. Realizado em parceria com a Fami Capital e o escritório Viezzer, Busin & Laner Advocacia, o encontro, exclusivo para convidados, terá a presença da advogada Camila Viezzer e o especialista em planejamento patrimonial Fabio Bortolotto, que abordarão os impactos da reforma tributária na gestão de patrimônio e na sucessão familiar.

Acordes

A cantora Gisa Londero levará seu jazz para o show de abertura do dueto entre o saxofonista Derico Sciotti (ex-Jô Soares) e o tecladista Jeff Sabbag. A performance ganhará os holofotes do San Peter Music Hall, amanhã, às 21h, no Clube Juvenil.

Júlia Favaro foi o centro das atenções na festa de seus 15 anos, sábado, no Recreio da Juventude Emerson Pereira / Divulgação

Quadrilha

Os Amigos do Leitão já estão as voltas com a 10ª edição da Festa Junina em prol da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Caxias do Sul. O encontro temático e solidário com as atenções da presidente da entidade socioassistencial, Fátima Randon, está agendado para o dia 4 de julho, no Parque de Eventos da Festa Nacional da Uva.

O mano e os pais de Júlia, Guilherme, Catiane e Claudio Favaro, colaboraram nas honras dos festejos ao redor da debutante, sábado, no clube esmeralda Emerson Pereira / Divulgação