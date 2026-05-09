João Pulita

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Amor e missão na trajetória da empresária Roseana Rossi Pettinelli

A presidente da Liga Feminina de Combate ao Câncer destaca a força do voluntariado no acolhimento a pacientes oncológicos e suas famílias

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