Amor e missão na trajetória da empresária Roseana Rossi Pettinelli

Para Roseana Rossi Pettinelli, o voluntariado é um propósito de vida Leandro Araújo / Divulgação

Há pessoas que encontram no voluntariado apenas uma forma de ajudar. Para Roseana Rossi Pettinelli, ele se tornou um propósito de vida. À frente da Liga Feminina de Combate ao Câncer - Núcleo Caxias do Sul no ano em que a entidade celebra 42 anos de atuação, Roseana traduz força e sensibilidade em liderança. Neste Dia das Mães, a data ganha para ela um significado atravessado pelo amor incondicional que une gerações e pelos afetos cultivados no cotidiano.

— Abraçar minhas filhas, ver o sorriso da minha neta e compartilhar a vida com quem amo.

Ao refletir sobre o que realmente importa na vida, a filha de Tito Armando Rossi e Nádia Maria Cerveira Rossi resume com simplicidade aquilo que considera essencial:

— Uma boa risada, relações verdadeiras com a família e com os amigos, e a possibilidade de fazer a diferença na vida das pessoas. É justamente dessa combinação que nasce a força para seguir à frente da entidade. O voluntariado representa gratidão e compromisso, uma maneira de retribuir à comunidade tudo o que recebi ao longo da vida.

Caxiense casada com o empresário Caetano Carlos Pettinelli, mãe de Luiza e Glória e avó de Lily, Roseana acredita que a maturidade lhe ensinou as lições mais importantes da vida.

— Muitas experiências me trouxeram a compreensão de que as maiores conquistas não são materiais, mas sim os vínculos que estabelecemos e o bem que conseguimos fazer ao outro.

Emocionada, Roseana relembra um dos momentos mais marcantes de sua trajetória na Liga. No encerramento da gestão passada, quando ainda era vice-presidente, a entidade entregou a reforma do setor oncológico pediátrico no Hospital Geral.

— Os pacientes chegaram ao novo espaço passando por um túnel de luzes, enquanto uma música linda tocava e uma voz os convidava para uma missão. Jamais vou esquecer a carinha de alegria das crianças — conta.

Manter vivo o legado de uma instituição socioassistencial que completa mais de quatro décadas é, segundo ela, uma grande responsabilidade e também uma honra. E faz questão de destacar que nada seria possível sem o grupo de voluntárias que movimenta a entidade.

— Sem elas, a Liga Feminina não existe. Não temos funcionários. Toda ação depende do grupo, seja carregando ranchos, vendendo convites ou recepcionando convidados nos eventos, sempre com alegria — ressalta.

Sem receber auxílio governamental, a Liga de Combate ao Câncer segue atuando graças ao apoio da comunidade, por meio de doações financeiras e parcerias. O maior desafio é garantir os recursos necessários para continuar oferecendo auxílio digno aos pacientes oncológicos atendidos pelo SUS, nos hospitais Geral e Pompéia Ecossistema de Saúde. Ao falar sobre o futuro, ela demonstra esperança ao perceber uma sociedade mais consciente sobre a importância do trabalho coletivo.

— Cada vez mais as pessoas entendem que cabe a nós, como cidadãos do bem, ajudar no que for possível — reflete.

E para quem pensa em iniciar no voluntariado, Roseana deixa uma mensagem direta, carregada de experiência e emoção:

— Apesar de parecer clichê, a verdade é que o voluntariado transforma não apenas a vida de quem recebe, mas principalmente a de quem doa.

Para Roseana Rossi Pettinelli, o voluntariado é um propósito de vida Leandro Araújo / Divulgação

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