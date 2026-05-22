Acompanhe o que a coluna, na companhia da pequena Anne Mello Padilha, aplaudiu durante os 42 anos da Liga Feminina

Patrícia Pezzi Zambiazi, Roseana Rossi Pettinelli e Fabiana Cemin Venturin, as vices e a presidente da Liga Feminina de Combate ao Câncer - Núcleo Caxias do Sul, terça-feira, quando realizavam a festividade dos 42 anos de fundação em jantar no Recreio da Juventude

Trajetória reconhecida

A Liga Feminina de Combate ao Câncer - Núcleo Caxias do Sul realizou a festividade orquestrada por sua presidente, Roseana Rossi Pettinelli e o grupo de voluntárias, terça-feira, 19, para celebrar os 42 anos da entidade. Na ocasião, ficou notório o vigor do time da Liga, que agora passa a utilizar a marca estadual da instituição. O jantar comemorativo que ocupou os salões da sede social do Recreio da Juventude, reuniu um expressivo público e teve receptivo com a Eletrosax, desfile da Modaleti com curadoria de Ciana Reis e performance de Fabiano Feltrin como Elvis Presley.

Acolhimento

O Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul promoverá, dia 26, o seminário “Enfrentamento ao Feminicídio e à Violência contra a Mulher”, no auditório da instituição, em Porto Alegre. O projeto reunirá médicos, autoridades, gestores e comunidade para dialogar sobre estratégias de prevenção e combate à violência de gênero. A programação se iniciará às 19h, com painéis sobre a rede de proteção, os impactos na saúde mental, o perfil de agressores no sistema prisional gaúcho e o papel do médico como agente de proteção e a presença da médica caxiense Fernanda Ronchetti. As inscrições podem ser efetivadas pela plataforma Sympla.