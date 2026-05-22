João Pulita

Sociedade
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Acompanhe o que a coluna, na companhia da pequena Anne Mello Padilha, aplaudiu durante os 42 anos da Liga Feminina

Evento reuniu convidados em noite marcada por encontros, música e celebração ao redor da Liga Feminina de Combate ao Câncer - Núcleo Caxias do Sul

João Pulita

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