Veja quem mapeou a exposição Naturalizados (&) Brasileiros na Galeria.54

Priscila Cappelletti prestigiada pelo marido, Bruno Bueri, compartilha no espaço que comanda com Lucas Martini, a Galeria.54, ambientes arquitetônicos e obras de arte que integram a programação do Bloco Mostra

Emoldurados

Os criativos Priscila Cappelletti e Lucas Martini, curadores da Galeria.54, em parceria de talentos com a Arte Quadros e a Venet Design, foram os anfitriões do vernissage da exposição Naturalizados (&) Brasileiros, terça-feira, durante função que integra a programação do Bloco Mostra. Os ambientes levam a assinatura de expressivos nomes da arquitetura. Apresentam, até o fim de junho, uma coletânea de grandes nomes das artes brasileiras como Aécio Sarti, Aldemir Martins, Alexandre Rapoport, Armando Romanelli, Brito Velho, Burle Marx, Danúbio Gonçalves, Fukuda, Gelson Radaeli, Carybé, Gustavo Rosa, Inos Corradin, Heitor dos Prazeres, Wakabayashi e Siron Franco.