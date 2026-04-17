Veja quem brilhou no 3º Desfile Solidário da Liga Feminina de Combate ao Câncer - Núcleo Caxias do Sul

Cecilia Seibel, Roseana Rossi Pettinelli e Paula Segato, a conjunção entre Vanews, Liga Feminina e Gida Malhas, para a realização do 3º Desfile Solidário em prol da entidade socioassistencial

Passarela

Quarta-feira foi uma noite brilhante e de benemerência para os atendidos pelo núcleo caxiense da Liga Feminina de Combate ao Câncer. Conduzida por Mery Brazeiro de Lima e Maria Carolina Pezzi Zambiazi, coordenadora e vice da Liga Jovem, respectivamente, o 3º Desfile Solidário ocupou a sede social do Recreio da Juventude ao som do jazz internacional da banda Cinnamon. Pautado no tema Uma Sinfonia Pela Vida, Roseana Rossi Pettinelli, presidente da entidade, apresentou a moda de Martina Cambruzzi, Lis Faria, Izabel Peteffi Basso, Lola e Tini Salles, Paloma Quadros, Juliana Lazzari, Carla Negri, Ju Cardoso, Silvia Cioato, Vivian Boff, Paula Immich, Rafaela Costamilan, Viviane Lizot, Ana Dotto, Rico Bracco, Juó Couture, Gida Malhas e Vanews.