João Pulita

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Veja quem brilhou no 3º Desfile Solidário da Liga Feminina de Combate ao Câncer - Núcleo Caxias do Sul

Confira na coluna social os assuntos mais comentados do dia

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