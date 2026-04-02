Veja quem brilhou na festa Beats Remember

Leo Zanotto armou mais uma edição da Beats Remember na noite de 28 de março. Inspirada no hit I Gotta Feeling, do grupo Black Eyed Peas, o projeto festivo homônimo, no Café de La Musique, contou com as atenções da promoter Cristina Rizzotto. A reunião dançante teve, de quebra, show da Banda Coletânea, capitaneada pelo músico Mauricio Santos, discotecagem do anfitrião Leo Z e dos DJs Kahball e Mauricio Pretto.