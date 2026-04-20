Veja quem aplaudiu Rudinei Fernando Araújo de Freitas como presidente do Sinditranspf

Potência

Ao assumir oficialmente a presidência do Sinditranspf , o empresário Rudinei Fernando Araújo de Freitas, realizou um jantar para evidenciar seu espírito agregador. Na festividade da noite de quinta-feira, no Q Restaurante, Freitas foi prestigiado por expressivos nomes da liderança política e empresarial. Em seu manifesto, ele ratificou a união e a excelência dos associados da representativa instituição e foi homenageado por Cassiano Pinto, da Bormana, e Muriel Bandiera, da Marcopolo. A ocasião foi marcada pelo pronunciamento do prefeito Adiló Didomenico e entre as mais de uma centena de presenças, estiveram a diretoria do Sindicato e os familiares do anfitrião.