Veja quem aplaudiu o sucesso do primeiro ano da cozinha autoral do Ocre em Gramado

Repertório

Para celebrar o primeiro aniversário do Ocre, o espaço gourmet do Wood Hotel, em Gramado, a família Peccin realizou, sexta-feira, um jantar com a chef Roberta Sudbrack, dona de uma estrela Michelin e eleita pela revista inglesa Restaurant como a melhor chef da América Latina, responsável pelo menu do local. Para comemorar a data, Rafael e os pais, Luciano e Marlene Peccin, e Ricardo e Betina Peccin, foram anfitriões de uma festividade com um cardápio de encher os olhos e o paladar em cinco tempos, harmonizado com rótulos de excelência como os vinhos da Vallontano, do caxiense Luís Henrique Zanini, grande amigo de Roberta. Tudo combinado com a expertise de Gustavo Buske, eleito o melhor sommelier de águas, em 2025, e melhor sommelier do Rio Grande do Sul em 2022 e 2023.