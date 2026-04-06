Veja quem aplaudiu a coleção de arte de José Antonio e Hieldis Martins

Diálogo pictórico

José Antonio Fernandes Martins e Hieldis Severo Martins emprestam um recorte expressivo de sua coleção de arte para ilustrar a mostra O Que Ainda Não Foi Visto. A exposição que ganhou vernissage no dia 1º, na Galeria Municipal de Arte Gerd Bornheim, permanecerá para visitação até o fim do mês. A chancela da curadoria ficou por conta do amigo da família Ademar Roberto Sebben, com apoio da ConfrArtes, e reúne 28 obras, entre elas figuram artistas como Anita Malfati, Cícero Dias e Alfredo Volpi. Além de telas de Heitor dos Prazeres que deram início à coleção.