Veja quem aplaudiu a 23ª edição do Homens na Cozinha

Ação

O tradicional Homens na Cozinha, que movimentou o sábado no Pavilhão II do Centro de Feiras e Eventos do Parque de Eventos Festa da Uva reuniu mais de 2,4 mil apoiadores do projeto filantrópico promovido pela CDL Caxias do Sul, presidida por Mauro Andreazza. A reunião gastronômica e beneficente chegou à 23ª edição reafirmando o propósito de solidariedade. Foram 40 cozinhas e 160 cozinheiros que orquestraram os variados menus em clima festivo de confraternização ao som da banda Declassic. Consolidado como o maior evento beneficente da Serra Gaúcha, o Homens na Cozinha mais uma vez mobilizou lideranças, empresas e a comunidade em torno de uma causa comum: arrecadar recursos para entidades assistenciais do município. Em mais de duas décadas, já são R$ 4,35 milhões destinados a 409 projetos sociais, impactando cerca de 830 mil pessoas.