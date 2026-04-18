Veja quem acontece na cena social da coluna deste fim de semana

Vanessa e Maria Eduarda Fortes Tonietto na plateia do 3º Desfile Solidário em prol da Liga Feminina Rogério Mesquita / Divulgação

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Flavia Sffair e Graziela Braga, diretora e gerente geral da Mostra Elite Design, respectivamente, realizam a edição 2026 do encontro de tendências. O coquetel inaugural está agendado para esta quarta-feira, dia 22, às 20h, nos domínios do bairro São João, em Porto Alegre. A dupla promete movimentar a cena da arquitetura e do design de interiores com a exposição que permanecerá aberta para visitação até o dia 27 de junho.

Recém-casados

Marcelo De Zorzi Dallegrave trocou alianças e juras de amor eterno com Milena Branconaro Eduardo Fin / Divulgação

O caxiense Marcelo De Zorzi Dallegrave trocou alianças e juras de amor eterno com a paulista Milena Branconaro, dia 11, com sequência festiva no MOM Lounge, em Flores da Cunha. Marcelo e Milena, que vivem há 11 anos na Austrália, reuniram familiares e amigos para celebrar a união.

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Autorais

A Liga Feminina de Combate ao Câncer — Núcleo Caxias do Sul realizou com sucesso, quarta-feira, o 3º Desfile Solidário em prol da entidade socioassistencial. A função fashion e filantrópica ocupou os salões do Recreio da Juventude e reuniu um time de criativos da moda como Martina Cambruzzi, Lis Faria, Izabel Peteffi Basso, Lola e Tini Salles, Paloma Quadros, Juliana Lazzari, Carla Negri, Ju Cardoso, Silvia Cioato, Vivian Boff, Paula Immich, Rafaela Costamilan, Viviane Lizot, Ana Dotto e Rico Bracco e serviu também para apresentar as coleções das marcas Gida e Vanews. Aqui a coluna destaca três looks que chamaram a atenção na passarela. A programação atualizada da Liga e o contato para patrocínio podem ser acessados em @ligafemininacaxias.

Maria Carolina Pezzi Zambiazi causou em um modelo no tom off-white de Martina Cambruzzi Rogério Mesquita / Divulgação

Júlia Michielon exibiu um vestido em zibeline inspirado na obra de Claude Monet, por Izabel Pettefi Basso Rogério Mesquita / Divulgação

Valentina Bonho da Costa desfilou um look em crepe estruturado assinado por Carla Negri Rogério Mesquita / Divulgação

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#Zoom

O aroma do Bolo de Maçã preparado pela encantadora Viviane Canziani, uma receita que está em sua família há mais de um século e pode ser acessada pelo @vivavivinacozinha, no Instagram, que no dia 25 de maio tira do papel o primeiro encontro da Panelinha Digital, no Gambito Bar, em Farroupilha. A torta de maçã na Casa da Vó Ivonne, entre Gramado e Canela, que também apresenta a culinária herdada por gerações. A sobremesa em camadas intercaladas de doce de maçã verde, crumble de amêndoas e creme de baunilha de Marina De David, da Que Brigadeiro.

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Tanti Auguri

Neste sábado, é dia de aplaudir passagem da data querida da arquiteta Cristina Mioranza, atuante presidente do Comitê dos Italianos no Rio Grande do Sul. Felicidades!

Os arquitetos Eduarda Ruzzarin Menezes e William Tsuhako no café da manhã da Fino Detalle Leandro Araújo / Divulgação