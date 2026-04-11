Veja quem acontece na cena social da coluna deste fim de semana

Frevo, de Heitor dos Prazeres, pertence à coleção da família Martins Leandro Araújo / Divulgação

O início da coleção...

Durante um almoço, há mais de duas décadas, com o casal José Antonio e Hieldis Martins, a coluna foi presenteada com um fato curioso. Contaram que em um passeio pelo Rio de Janeiro, tiveram contato com o artista plástico Heitor dos Prazeres (1898-1966), que viria a ser o primeiro talento de uma série de outros que anos depois formariam a pinacoteca da família. O casal possui quatro obras catalogadas de Heitor, entre seus endereços no Brasil e no exterior. Duas obras de Prazeres integram a mostra O Que Ainda Não Foi Visto em exibição na Galeria Municipal Gerd Bornheim, até o dia 30. Na foto abaixo, a peça “Frevo”, tela primitivista do artista que começava a explorar novas perspectivas e traços.

Entre vinhos

Roberto Tumelero, comandante da adega Tumelero, tira do papel neste domingo, dia 12, uma experiência que mixa vinhos e gastronomia. O aguardado encontro intitulado Terroir Tumelero movimentará os domínios da Rua Coronel Camisão, entre 16h e 20h, com direito a reunião em clima open air. A tarde de degustações evidenciará rótulos nacionais e internacionais com as atenções de Guilherme e Rudimar Tumelero que darão acesso aos bastidores.

Com o violão herdado do pai, o músico gaúcho Bebeto Alves (1957-2022), a atriz Mel Lisboa, que canta Rita Lee, entoou “Depois da Chuva”, quinta-feira, no Teatro do Sesc João Pulita





BEL BORBA E FÁBIO LOPES

Os artistas Alberto José Costa Borba e Fábio Panone Lopes, no rooftop do Palacete Tira Chapéu, no centro histórico de Salvador Isabella Borba / Divulgação

O encontro dos artistas Alberto José Costa Borba e Fábio Panone Lopes, no rooftop do Palacete Tira Chapéu, no centro histórico de Salvador, em recente imersão de arquitetura e arte. Fábio celebrou a visita ao colega e grande amigo de seu pai.





#Zoom

Do garimpo de Luciana Alberti, durante o verão europeu em Capri, com atenção aos detalhes bordados à mão. A tendência de combinar acessórios com os múltiplos anéis nas mãos de Elisa Kuver combinando grifes internacionais com as caxienses Fig Cool Leather, Travi e Camila Vieira. Ao minucioso design autoral de Malu Sarate que estará neste domingo (12), na Praça das Feiras, no bairro São Pelegrino.





ASSINATURA

Laura Ballardin é estrategista de imagem pessoal Inerson da Rocha / Divulgação

Por meio do vestir, ela acredita transformar o propósito em negócio. Aqui, Laura explora três tópicos: