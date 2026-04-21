Veja quem acontece na cena social da coluna desta terça-feira

Credencial
Marcelo Andreola, Felipe Tomás Friedrich e Rafael Oss Emer serão os anfitriões, dia 28, da 5ª edição do Atom For Business. Na Boccati, Radamés Parmeggiani compartilhará sua trajetória à frente da Afianci Global Networking.
Número Um
Para celebrar o primeiro aniversário do Ocre, no Wood Hotel, em Gramado, os empreendedores Rafael, Felipe, Luciano e Marlene Peccin apresentarão, dia 24, um jantar com a batuta da estrelada chef Roberta Sudbrack e harmonização do sommelier Gustavo Buscke. A ideia é compartilhar uma experiência inédita e sensorial com o grupo de adesão.
Sintonizados
Betânia Mosena volta a arregimentar, dia 25, o time dos notívagos de plantão para a 20ª edição do projeto festivo Go Back, no Jockey Clube. A balada, com as performances dos DJs Sandro Padilha, Fernando Machado e Juliano Rossini, já é sucesso por antecipação com mais de 900 confirmados. O restaurateur Carlos Jordani Borges orquestrará a gastronomia do jantar que antecede a festa temática.