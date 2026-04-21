Veja quem acontece na cena social da coluna desta terça-feira

Neiva Nora, Gladis Cercatto Gomes e Fabiana Mendes Isolan, da Confraria do Champanhe da Serra Gaúcha, com o sommelier e curador do Vinum Day Maurício Ceccon, que palestrou sobre vinhos do leste europeu, dia 15, no restaurante Tempo com jantar harmonizado sob a batuta do chef Guilherme Pastori Jucimar Milese / Divulgação

Credencial

Marcelo Andreola, Felipe Tomás Friedrich e Rafael Oss Emer serão os anfitriões, dia 28, da 5ª edição do Atom For Business. Na Boccati, Radamés Parmeggiani compartilhará sua trajetória à frente da Afianci Global Networking.

Alessandra, Leandro e Roberta Rech encheram de afagos a mãe, Lourdes Beatriz Rech, que festejou a data querida em festa no Palacete Eberle Maurício Concatto / Divulgação

Número Um

Para celebrar o primeiro aniversário do Ocre, no Wood Hotel, em Gramado, os empreendedores Rafael, Felipe, Luciano e Marlene Peccin apresentarão, dia 24, um jantar com a batuta da estrelada chef Roberta Sudbrack e harmonização do sommelier Gustavo Buscke. A ideia é compartilhar uma experiência inédita e sensorial com o grupo de adesão.

Magda Corsetti Torresini, dona de expressiva parte da história da Liga Feminina de Combate ao Câncer, recepcionou Arvete Burtet Camargo, que veio de Marau, para aplaudir o 3º Desfile Solidário Rogério Mesquita / Divulgação

Maria Antônia Lotti Dalla Rosa com a mãe, Mônica Lotti, atenta plateia dos talentos da moda apresentados na passarela do 3º Desfile Solidário em prol da Liga Feminina de Combate ao Câncer Rogério Mesquita / Divulgação

Sintonizados

Betânia Mosena volta a arregimentar, dia 25, o time dos notívagos de plantão para a 20ª edição do projeto festivo Go Back, no Jockey Clube. A balada, com as performances dos DJs Sandro Padilha, Fernando Machado e Juliano Rossini, já é sucesso por antecipação com mais de 900 confirmados. O restaurateur Carlos Jordani Borges orquestrará a gastronomia do jantar que antecede a festa temática.

Andreia Zanini e Marcelino Gonçalves da Fonseca trocaram alianças e juras de amor, no dia do sim, para a posteridade Marcus Ferroni / Divulgação