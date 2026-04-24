Veja quem acontece na cena social da coluna desta sexta-feira

Vinicius Scola, Giedri Scola e César Macedo recepcionaram expressivo grupo na inauguração da Mar Um Sports, no Prataviera Shopping Arquivo Pessoal

Raio-X

Ana Cláudia Didolich e Flavia Gazola armam jantar, hoje, ao redor das mesas do Aristocrata, no Palacete Eberle, para influenciadores e profissionais da imprensa. O encontro será para divulgar em detalhes o projeto Longevidade 360º, que ganhará evidência dia 16 de maio, no Intercity Caxias, entre 8h e 12h30min, e levará aos holofotes reconhecidos nomes da área da saúde, além da presença de Tânia Carvalho.

Alessandra Cavazzola mapeou o movimento jovem e efervescente no camarote do Café de La Musique Cristiano de Oliveira / Divulgação

Luiza Dalan esbanjou carisma na concorrida cena notívaga do Café de La Musique Cristiano de Oliveira / Divulgação

Horizonte

O pôr do sol do dia 30 já tem lugar oficial para ser contemplado, a Vinícola Dom Marino, em Flores da Cunha. Tudo por conta da estreia do Sunset Dom Marino, nos domínios da Via Vêneto, a partir das 17h.

Rodolfo Boscheti investiu atitude na balada que anima a sexta-feira com as atenções do brand manager Marcus Mocelin Cristiano de Oliveira / Divulgação

Nicole Seimetz Larcipretti dançou ao som dos DJs Roza e Nidão no camarote do endereço festivo comandado por Saulo Zanotto Cristiano de Oliveira / Divulgação

Elementares

Para celebrar o primeiro aniversário do Ocre, no Wood Hotel, em Gramado, os empreendedores Rafael, Felipe, Luciano e Marlene Peccin realizarão, amanhã, um jantar em cinco etapas com a batuta da estrelada chef Roberta Sudbrack e harmonização do sommelier Gustavo Buske. A ideia é compartilhar uma experiência inédita e sensorial com o grupo de adesão.

Alvaro Bertoncello Junior, Felipe Silva e César Graeff apresentaram a F Silva Combat School, nos domínios do Tronca Corporate Luciane Castilhos / Divulgação