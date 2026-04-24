Veja quem acontece na cena social da coluna desta sexta-feira

Raio-X
Ana Cláudia Didolich e Flavia Gazola armam jantar, hoje, ao redor das mesas do Aristocrata, no Palacete Eberle, para influenciadores e profissionais da imprensa. O encontro será para divulgar em detalhes o projeto Longevidade 360º, que ganhará evidência dia 16 de maio, no Intercity Caxias, entre 8h e 12h30min, e levará aos holofotes reconhecidos nomes da área da saúde, além da presença de Tânia Carvalho.
Horizonte
O pôr do sol do dia 30 já tem lugar oficial para ser contemplado, a Vinícola Dom Marino, em Flores da Cunha. Tudo por conta da estreia do Sunset Dom Marino, nos domínios da Via Vêneto, a partir das 17h.
Elementares
Para celebrar o primeiro aniversário do Ocre, no Wood Hotel, em Gramado, os empreendedores Rafael, Felipe, Luciano e Marlene Peccin realizarão, amanhã, um jantar em cinco etapas com a batuta da estrelada chef Roberta Sudbrack e harmonização do sommelier Gustavo Buske. A ideia é compartilhar uma experiência inédita e sensorial com o grupo de adesão.