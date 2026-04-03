Veja quem acontece na cena social da coluna desta sexta-feira

Cristina Lucatelli Borges, Benjamin Borges Bombana e Saulo Bombana, entoaram em uníssono os parabéns ao redor de Benjamin que completou sete anos em festa Evandro Stocco / Divulgação

Yin Yang

Roberto Carpeggiani e Flora Julia Magnabosco engatam, hoje, a temporada de celebração de Páscoa com charme extra. Na capital da China, Pequim, o casal incursionará por um roteiro histórico e visitará a Grande Muralha, um dos mais imponentes símbolos da cultura oriental e eleita uma das sete maravilhas do mundo moderno. No continente asiático, Roberto e Flora mapearão a ilha de Hong Kong e Macau.

Ana Lúcia Sebben e Felipe Guitel, anfitriões da festa de um aninho do príncipe deles, Arthur Luiz Sebben Guitel, dia 30, na Casa Baruk Leandro Araújo / Divulgação

Cristina Lucatelli Borges, Benjamin Borges Bombana e Saulo Bombana, entoaram em uníssono os parabéns ao redor de Benjamin que completou sete anos em festa Caroline Restelli / Divulgação

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Oidi Galeti, presidente do Lar da Velhice São Francisco de Assis, será o anfitrião, dia 7, do lançamento da 3ª edição do jantar Divino Peixe em prol dos assistidos pela entidade. O evento ocupará os domínios da Rua Antônio Pierucini, 85.

Leticia Dalzotto e Miguel Ruffo ao sabor da tradicional feijoada de sábado no Bar do Luizinho Pâmela Gomes / Divulgação

Isadora Mantovani e Amanda Madalosso também comemoraram os aniversários no ensolarado encontro que movimentou o Bar do Luizinho Pâmela Gomes / Divulgação

Giro

A direção do Lions Clube Caxias do Sul 1875 já está às voltas com o aparato organizacional do almoço em benefício da Pastoral de Apoio ao Toxicômano Nova Aurora. A reunião gastronômica e benemerente, com cardápio típico colonial, está agendada para o dia 26, no Salão Paroquial da Igreja São Romédio.

Luizinho dos Santos comemorou a data querida com as atenções da família e casa lotada com sua famosa feijoada Pâmela Gomes / Divulgação