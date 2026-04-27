Veja quem acontece na cena social da coluna desta segunda-feira

Vinícius Marzotto, Mateus Camargo Marzotto e Vanessa Borges Camargo Marzotto, família reunida, para celebrar a data querida de Mateus que comemorou sete anos, dia 15, em festa José Zignani / Divulgação

Autoral

Priscila Cappelletti e Lucas Martini, da Galeria.54, em parceria de talentos com a Arte Quadros e a Venet Design, tiram do papel, amanhã, entre 16h e 20h, o vernissage da exposição Naturalizados (&) Brasileiros, que integra a programação do Bloco Mostra. A intenção da dupla é expor a criatividade de nomes expressivos da região para celebrar o Brasil como território de encontro em meio a ambientes assinados por arquitetos parceiros como Felipe Gargioni e Lucas Thomás, Lúcia Costa e Emanuella Detoni, Fernanda Luciano e Marcos Geremia, João Carpeggiani e Leonardo Regianini, Akemi Inamoto, Mariana Marchioro, Saymon Dall Alba, Bianca Franco e Cristiano Tonietto e Rafael Neves.

Laura Albé Ballardin conduziu um bate-papo sobre tendências e formas no endereço fashion de Bruna Palavro Martins, a Coeur, quarta-feira, nos domínios do Quinta São Luiz Leandro Araújo / Divulgação

Urbano

Roni Passos, diretor executivo da caxiense Conexlog Cargas Expressas, compartilhou uma conquista que já figura no topo de seu currículo. A empresa que ele comanda foi eleita pelo Instituto MESC como a melhor do setor de transporte do Brasil e também figura no ranking das 100 melhores empresas do país em atendimento ao cliente. O reconhecimento eleva Roni como referência nacional.

Fabiana Rech e Eliana Resner, do elegante grupo que conferiu o conceito de moda com indicações de composição e estilo para a temporada com as atenções de Bruna Palavro Martins Leandro Araújo / Divulgação

Trajetória

A Liga Feminina de Combate ao Câncer Caxias reservou o dia 19 de maio para comemorar os 42 anos de fundação.

Raquel Magarinos Rizzon e Fabiana Pistorello Casagrande ao redor do projeto de Bruna Palavro Martins durante um talk na voz de Laura Ballardin, quarta-feira, na Coeur Leandro Araújo / Divulgação

Espelho

Luciano Faraco, head de experiências do Kempinski Laje de Pedra, realizará, dia 9 de maio, um encontro ao redor dos verbos de Desirée Soares Galvão e da dermatologista Margaritha Cobucci sobre beleza e cosméticos desenvolvidos a partir de ingredientes naturais e sustentáveis da nossa região, como o óleo de semente de uva. A função apresentará a grife de skincare Desirée Care, com a chancela da mulher da mulher do conhecido locutor e empresário Galvão Bueno.

Gabrielli de Castilhos Adamatti ainda contabiliza elogios pela conquista do diploma em medicina veterinária Greice / Divulgação