Veja quem acontece na cena social da coluna desta segunda-feira

Referência
A artista plástica Jane De Bhoni retornou, ontem, da SP-Arte com bagagem extra de repertório.
Assinatura
A arquiteta Gabriela Angonese promoveu um rápido e movimentado tour por São Paulo na quinta-feira, dia 9, quando participava da abertura da SP-Arte, no Pavilhão da Bienal do Parque Ibirapuera. Ela brilhou, também, na entrega do book KAZA, que ocupou a Japan House, onde se encontram projetos de profissionais da arte, arquitetura, design, tecnologia, moda e gastronomia com estrelados representantes de todo o Brasil.
Território saudável
O projeto Longevidade 360º, que ganhará evidência dia 16 de maio, no Intercity Caxias, entre 8h e 12h30min, levará aos holofotes reconhecidos nomes. A programação com curadoria de Ana Cláudia Didolich e Flavia Gazola evidenciará o conhecimento do neurocirurgião Asdrubal Falavigna, do cardiologista Márcio Salbego, da dermatologista Grasiela Monteiro, do urologista Fábio Pasqualotto, da especialista em reprodução humana Eleonora Bedin Pasqualotto e da ginecologista Fernanda Grossi. Também participarão Cleciane Simsen, CEO da Associação Cultural e Científica Virvi Ramos, Arita Bergmann, secretária estadual da Saúde, e Tânia Carvalho, que encerrará o encontro abordando a importância da socialização.