Veja quem acontece na cena social da coluna desta segunda-feira

Irani Zanettini, Fábio Cunha de Andrade e Gustavo Lahm, integrantes do Conselho de Administração da Unicred Integração, anfitriões do lançamento do Único Gastronomia, dia 1º, no Q Restaurante Pedro Lopes / Divulgação

Referência

A artista plástica Jane De Bhoni retornou, ontem, da SP-Arte com bagagem extra de repertório.

A acadêmica de Medicina, Fernanda Haupt Canello, em rápido hiato de seus afazeres, mapeou o camarote do Café de La Musique Cristiano de Oliveira / Divulgação

Toda linda, Gabriela Motter Boff brilhou na balada do Café de La Musique Cristiano de Oliveira / Divulgação

Assinatura

A arquiteta Gabriela Angonese promoveu um rápido e movimentado tour por São Paulo na quinta-feira, dia 9, quando participava da abertura da SP-Arte, no Pavilhão da Bienal do Parque Ibirapuera. Ela brilhou, também, na entrega do book KAZA, que ocupou a Japan House, onde se encontram projetos de profissionais da arte, arquitetura, design, tecnologia, moda e gastronomia com estrelados representantes de todo o Brasil.

A arquiteta Gabriela Angonese contabiliza estrelas no currículo enquanto participa de publicações de destaque nacional em sua área Manuela Bof / Divulgação

Território saudável

O projeto Longevidade 360º, que ganhará evidência dia 16 de maio, no Intercity Caxias, entre 8h e 12h30min, levará aos holofotes reconhecidos nomes. A programação com curadoria de Ana Cláudia Didolich e Flavia Gazola evidenciará o conhecimento do neurocirurgião Asdrubal Falavigna, do cardiologista Márcio Salbego, da dermatologista Grasiela Monteiro, do urologista Fábio Pasqualotto, da especialista em reprodução humana Eleonora Bedin Pasqualotto e da ginecologista Fernanda Grossi. Também participarão Cleciane Simsen, CEO da Associação Cultural e Científica Virvi Ramos, Arita Bergmann, secretária estadual da Saúde, e Tânia Carvalho, que encerrará o encontro abordando a importância da socialização.

Fábio Pasqualotto e Eleonora Bedin Pasqualotto integram o elenco dos profissionais da saúde que apresentarão boas novas para uma vida longa, dia 16 de maio, no Intercity Caxias Alex Battistel / Divulgação

Márcio Salbego e Grasiela Monteiro compartilharão conhecimento sobre longevidade em projeto providencial capitaneado por Ana Cláudia Didolich e Flavia Gazola Leandro Araújo / Divulgação