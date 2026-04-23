Veja quem acontece na cena social da coluna desta quinta-feira

Ingredientes
A direção do Lions Clube Caxias do Sul 1875 está às voltas com um almoço em prol da PATNA. A reunião será neste domingo, em São Romédio.
Território
O enólogo Mário Lucas Ieggli, presidente da Associação Brasileira de Enologia, deverá tirar do papel, entre os dias 16 e 19 de junho, o Brazil Wine Challenge 2026, que ocorrerá no Centro Empresarial de Bento Gonçalves. Reconhecida internacionalmente, a competição receberá amostras de vinícolas de todo o mundo, reforçando o protagonismo da Serra gaúcha no setor.
Mapa
Jandir Zago, Giovani Bavaresco e Laércio Iltchenco celebram mais uma conquista da Frasca Pizzeria Napoletana, que figura novamente entre as 50 melhores da América Latina pelo 50 Top Pizza, ocupando a 31ª posição anunciada em cerimônia no Istituto Italiano di Cultura, dia 14, no Rio de Janeiro. O trio ainda contabiliza elogios como a melhor colocação do Rio Grande do Sul no ranking latino-americano.