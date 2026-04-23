Veja quem acontece na cena social da coluna desta quinta-feira

Isabeli Monteiro, Camila Bertuol e Isadora Borges, bonitas presenças na cena clubber da terrinha com escala no Café de La Musique Cristiano de Oliveira / Divulgação

Ingredientes

A direção do Lions Clube Caxias do Sul 1875 está às voltas com um almoço em prol da PATNA. A reunião será neste domingo, em São Romédio.

Nina Ghiotto Pellin, filha de Evandro Pellin e Andrea Ghiotto, festejou os 15 anos com direito a reunião de familiares e amigos Diego Zanella de Souza / Divulgação

Giovani Furlanetto e Fabíola Bispo, sábado, dia em que abençoaram a união no altar da Igreja de São Pelegrino Alison Fin / Divulgação

Território

O enólogo Mário Lucas Ieggli, presidente da Associação Brasileira de Enologia, deverá tirar do papel, entre os dias 16 e 19 de junho, o Brazil Wine Challenge 2026, que ocorrerá no Centro Empresarial de Bento Gonçalves. Reconhecida internacionalmente, a competição receberá amostras de vinícolas de todo o mundo, reforçando o protagonismo da Serra gaúcha no setor.

Cecília Ulian Tholozan brilhou entre as personalidades que dançaram na concorrida balada do Café de La Musique Cristiano de Oliveira / Divulgação

A designer de interiores Daniela Moraes foi o centro das atenções, sábado, para comemorar a passagem de seu aniversário Fábio Grison / Divulgação

Mapa

Jandir Zago, Giovani Bavaresco e Laércio Iltchenco celebram mais uma conquista da Frasca Pizzeria Napoletana, que figura novamente entre as 50 melhores da América Latina pelo 50 Top Pizza, ocupando a 31ª posição anunciada em cerimônia no Istituto Italiano di Cultura, dia 14, no Rio de Janeiro. O trio ainda contabiliza elogios como a melhor colocação do Rio Grande do Sul no ranking latino-americano.

Alquine Pinho Gubert trocou alianças com Lucas de Souza Fagundes, domingo, quando ele celebrava, também, a data querida com jantar festivo e reunião intimista no Palacete Eberle José Zignani / Divulgação