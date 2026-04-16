Veja quem acontece na cena social da coluna desta quinta-feira

Condução
Rudinei Fernando de Freitas, presidente do Sinditranspf, que assumiu a liderança da entidade no dia 16 de março, apresenta, hoje, oficialmente a nova diretoria. O encontro será ao redor das mesas do Q Restaurante.
Moldura
A Confraria das Artes da Serra Gaúcha, presidida por Jaqueline Concer Martins, celebra nesta quinta-feira os sete anos de fundação. Para coroar a data, os integrantes estarão reunidos ao vespertino na Galeria Municipal de Arte Gerd Bornheim, onde brindarão o feito com direito a exposição O Que Ainda Não Foi Visto como cenário oficial.
B'day
Hoje é dia de aplaudir a energia vibrante de Marcus Mocelin, arregimentador das noites de balada no Café de La Musique e criativo do marketing. Felicidades!
Movimento
Com iniciativa do médico e vice-presidente da Unimed Serra Gaúcha, Lisandro Pavan, a cooperativa médica apresentará, dia 28, em clima de avant-première, a 1ª Corrida Noturna Unimed. A proposta descortinará em detalhes o percurso, as modalidades de participação e a data oficial. A função de fôlego ocupará a Secretaria Municipal da Cultura, nos domínios do bairro São Pelegrino.