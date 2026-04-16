Veja quem acontece na cena social da coluna desta quinta-feira

Andrigo Citon e Andréia Bonho, da Fino Detalle, recepcionaram arquitetos e designers de interiores para apresentar os lançamentos da Lexxa Bagno, ontem, durante inspirador café da manhã Leandro Araújo / Divulgação

Condução

Rudinei Fernando de Freitas, presidente do Sinditranspf, que assumiu a liderança da entidade no dia 16 de março, apresenta, hoje, oficialmente a nova diretoria. O encontro será ao redor das mesas do Q Restaurante.

Samira Soares e o 2º vice-presidente da CDL Caxias, Lucas Magnani, no encontro filantrópico Homens na Cozinha que movimentou o último sábado em prol de entidades socioassistenciais da cidade William Cabral / Divulgação

Moldura

A Confraria das Artes da Serra Gaúcha, presidida por Jaqueline Concer Martins, celebra nesta quinta-feira os sete anos de fundação. Para coroar a data, os integrantes estarão reunidos ao vespertino na Galeria Municipal de Arte Gerd Bornheim, onde brindarão o feito com direito a exposição O Que Ainda Não Foi Visto como cenário oficial.

Isabela Boscheti festejou a chegada de seus 15 anos, sábado, quando reuniu familiares e amigos no salão de festas do Condomínio Monterey Leandro Araújo / Divulgação

Moisés Boscheti, Cheila Rankrappes e Rodolfo Boscheti, os pais e o mano da aniversariante, entoaram em uníssono os parabéns ao redor dos 15 anos de Isabela Boscheti Leandro Araújo / Divulgação

B'day

Hoje é dia de aplaudir a energia vibrante de Marcus Mocelin, arregimentador das noites de balada no Café de La Musique e criativo do marketing. Felicidades!

Bruno Dalla Bona Licks e Isadora Bonatto da Rosa trocaram alianças e juras de amor com direito a bênçãos no altar da Igreja Nossa Senhora de Lourdes, em Flores da Cunha, para a posteridade Carolina Brugnera / Divulgação

Movimento

Com iniciativa do médico e vice-presidente da Unimed Serra Gaúcha, Lisandro Pavan, a cooperativa médica apresentará, dia 28, em clima de avant-première, a 1ª Corrida Noturna Unimed. A proposta descortinará em detalhes o percurso, as modalidades de participação e a data oficial. A função de fôlego ocupará a Secretaria Municipal da Cultura, nos domínios do bairro São Pelegrino.

Gabriel Jaroszewski, Adriana Rambo, Luma Martins e Leandro Oliveira na inauguração do novo endereço do restaurante La Estación, em Canela, dia 11, conduzida com sucesso por Adriana e Leandro Arquivo Pessoal