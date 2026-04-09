Veja quem acontece na cena social da coluna desta quinta-feira

José Carlos e Eunice Dellaméa aplaudiram o lançamento do Único Gastronomia, programa de fidelidade da Unicred Integração voltado a experiências premium, quarta-feira, dia 1º, no Q Restaurante Pedro Lopes / Divulgação

Data querida

Ethiane Mocelin, aniversariante da última terça-feira, comemorará em estilo cool a chegada de seus 31 anos no Obra Bar, no Complexo Fabbrica, ao lado do namorado, o empresário Vinícius Cappelletti. O soirée está marcado para este sábado, 11, quando Ethiane recepcionará os convidados com gastronomia assinada por Lucas Vazatta e, de quebra, com o drink autoral da casa, elaborado com cachaça de jambu, bebida típica da região amazônica, assinado por Náthan Machado. A diversão contará com a performance da banda Deu Match e do DJ Pedrão. Em gesto especial, Ethiane sugere que os presentes sejam convertidos em doações para instituições dedicadas ao cuidado de animais abandonados, coroando a celebração com solidariedade e propósito.

O estilo vibrante de Adriane Casa para investir na animada cena do Café de La Musique Cristiano de Oliveira / Divulgação

Ingredientes

Luciana Alberti conjuga criatividade com o chef Vicente Perini Filho para tirar do papel, dia 23 de maio, a Appétit. A ideia deles é realizar uma feira de gastronomia artesanal com apoio da associação de Produtores Gaúchos Unidos e promete movimentar os domínios do Q Restaurante.

Débora dos Santos, Cleudete Donada, Celita Zandonadi e Vânia Lunardi Antunes integram o elenco de patronesses da 8ª edição do Chá Doce Outono da Adoção, agendado para 16 de maio, no Blue Tree Towers Jucimar Milese / Divulgação

Insígnia

Elineu Alcides Rech, representante da Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra em Caxias do Sul, será o anfitrião dia 8 de maio do jantar comemorativo ao redor dos 60 anos da entidade por aqui. A ocasião que ocupará os salões do Samuara Hotel, marcará, também, o encerramento da 18ª Semana de Atualização. No ensejo das comemorações, a ADESG será homenageada pela Câmara Municipal de Vereadores, dia 21 de maio, em sessão solene.

Matheus Schafer esbanjou simpatia no camarote da balada que movimenta as sextas-feiras no Largo da Estação Férrea Cristiano de Oliveira / Divulgação

Passaporte

Cláudio Meneguzzi Junior, reitor e fundador do Grupo Uniftec, e Bruno Nunes Silva, head da vertical de robótica da TecnoBridge e professor da instituição, embarcam segunda-feira, dia 13, para uma missão tecnológica na China. A viagem tem como objetivo aprofundar o conhecimento com imersões nas cidades de Shenzhen e Hangzhou, reconhecidas globalmente pelo avanço acelerado em áreas como inteligência artificial, automação e robótica de serviços. A dupla retornará para a terrinha com bagagem extra.

Rafaela Kahler mapeou o projeto festivo Café com Chocolate com discotecagem dos DJs Avilla, Baruffi, ROZA e Nidão Cristiano de Oliveira / Divulgação