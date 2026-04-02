Veja quem acontece na cena social da coluna desta quinta-feira

Saúde e movimento

O mastologista Maximiliano Kneubil e a oncologista clínica Janaina Brollo, idealizadores da Clínica Santa Ágata, promovem, no próximo dia 6 de maio, às 19h, no auditório do W Tower, uma imersão para médicos e farmacêuticos. O convidado da vez será o endocrinologista Clayton Macedo, que palestrará sobre Câncer de mama e obesidade: novidades e desafios do tratamento oncológico e metabólico. O encontro tem parceria com o laboratório Lilly do Brasil. Sempre atentos às tendências de saúde e bem-estar, Maximiliano e Janaina lançaram o Programa Reviver.