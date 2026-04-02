Veja quem acontece na cena social da coluna desta quinta-feira

Saúde e movimento
O mastologista Maximiliano Kneubil e a oncologista clínica Janaina Brollo, idealizadores da Clínica Santa Ágata, promovem, no próximo dia 6 de maio, às 19h, no auditório do W Tower, uma imersão para médicos e farmacêuticos. O convidado da vez será o endocrinologista Clayton Macedo, que palestrará sobre Câncer de mama e obesidade: novidades e desafios do tratamento oncológico e metabólico. O encontro tem parceria com o laboratório Lilly do Brasil. Sempre atentos às tendências de saúde e bem-estar, Maximiliano e Janaina lançaram o Programa Reviver.
B'day
Amanhã, os aplausos e abraços girarão em torno dos aniversariantes da temporada, a médica Paula Ramos Paglioli, o empresário Paulo Spanholi, a arquiteta Tatiana Biffi e da doutoranda e mestre em Direito Rafaela Baldissera. Felicidades!
Deferência
A bela designer Lizandra Chinali, rainha da Festa da Uva de 2024 e Miss RS Supranational 2026, voltará a protagonizar momentos de deferências. No dia 8, às 19h45min, Lizandra será uma das egressas da UCS homenageadas com o Destaque Alumni, com as atenções de André Melati, diretor da Área do Conhecimento de Artes e Arquitetura.