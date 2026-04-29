Veja quem acontece na cena social da coluna desta quarta-feira

Maria Alice Varella Ragazzon e Rogério Ragazzon elegantes presenças no projeto festivo Go Back, sábado, no Jockey Clube Jeferson Deboni / Divulgação

Juvenilistas

Guilherme Acauan De Filippis e Guilherme Sehbe Fedrizzi, presidente executivo e vice-presidente cultural e social do Clube Juvenil, respectivamente, tiram do papel a 5ª edição do Juvenil Na Brasa, dia 9 de maio, a partir das 11h, na sede recreativa da agremiação. O encontro dará conta de um festival gastronômico com iguarias típicas gaúchas e shows com a Banda Coletânea, Evandro Passos, com seu projeto Canta o Rio Grande, e discotecagem do DJ Giulio Rigotto e terá até espaço dedicado aos petizes. A rainha juvenilista Maria Carolina Pezzi Zambiazi fará as honras.

Aline Caron e Guilherme Rodrigues, sábado, quando recepcionavam na inauguração da Karon Motors, que ele comanda nos domínios da Rua Moreira César Fernanda da Palma Elesbão / Divulgação

Estrutural

Valerio Caruso, cônsul-geral da Itália em Porto Alegre, faz contagem regressiva para apresentar a nova sede do consulado italiano na capital gaúcha. A cerimônia inaugural está agendada para o dia 20 de maio, quando Caruso recepcionará autoridades no Centro Histórico.

Flavia Gazola e Ana Claudia Didolich conduziram o encontro que apresentou os palestrantes do Longevidade 360º, que ganhará versão palco e plateia, na manhã do dia 16 de maio, no Intercity Caxias Leandro Araújo / Divulgação

Crescente

O economista Ricardo Amorim é um dos destaques confirmados da terceira edição do CIC Connection 2026, que acontecerá nos dias 17 e 18 de junho, no UCS Teatro. Com o tema Tempo: o ativo invisível, o encontro promovido reunirá lideranças empresariais em sintonia estratégica.

Rosalina Andreazza e Magda Torresini, do grupo que aplaudiu e que dá voz a iniciativa de Flavia Gazola e Ana Claudia Didolich Leandro Araújo / Divulgação

Ingredientes

A solidariedade ganha evidência no 3º Divino Peixe, dia 16 de maio, no Tulipa Restaurante. Promovido pelo Lar da Velhice São Francisco de Assis, o jantar beneficente em prol da entidade movimentará mais de uma centena de voluntários. A função terá show de Andri & Hector.

A influenciadora Ana Paula Slomp e a amiga Jaqueline De Ross são presenças confirmadas no Longevidade 360º, dia 16 de maio Leandro Araújo / Divulgação