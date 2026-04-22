Veja quem acontece na cena social da coluna desta quarta-feira

Dayane Mussoi levou o abraço afetivo ao amigo, o psicólogo Cristiano de Oliveira, sexta-feira, na comemoração do aniversário dele no Café de La Musique Cristiano de Oliveira / Divulgação

Estrelados

Hoje é dia de aplaudir os aniversários dos nascidos sob a égide do signo de Touro, Maria Lucia Horn Sehbe e Manoela Michelon Sgandella. Já, a quinta-feira, será de atenções ao redor do fotojornalista do Pioneiro, Porthus Júnior, Marta Guerra Sfreddo e Alexandre Casagrande. Felicidades!

Katiane Oliboni e Carlos Eduardo Bof com a princesa deles, Maria Victoria, que festejou o primeiro aniversário, sábado, com direito a reunião de familiares e amigos na Colônia Muraro Cy Rezzadori / Divulgação

Estrutural

Marta Manente apresenta a coleção Terroir no Salone del Mobile Milano 2026, desde ontem, no centro de exposições Rho Fiera, em Milão, principal vitrine mundial do design e mobiliário. Composta por sofá e poltrona, a linha traduz o conceito ao unir identidade, origem e narrativa cultural em peças de formas orgânicas e forte apelo escultórico. O lançamento é uma colaboração de criatividade com a Modalle, no espaço da ApexBrasil e Abimóvel, reforçando a presença internacional da designer da Serra gaúcha, que acumula mais de duas décadas de atuação e participações consecutivas nas principais semanas de design do mundo.

David Manzini, italiano radicado caxiense, mapeou o projeto festivo Debí Tirar Más Fotos, em referência à música sucesso de Bad Bunny, no Café de La Musique Cristiano de Oliveira / Divulgação

Os avós dos noivos Leonardo Kuhn da Silveira e Gabriela Pereira, Maria de Lurdes Kuhn, Eunelba e Nelson Machado da Silveira abençoaram a união realizada, no último sábado, para a posteridade Mari Kowalski / Divulgação

Termômetro

Guilherme Acauan De Filippis e Guilherme Sehbe Fedrizzi, presidente executivo e vice-presidente cultural e social do Clube Juvenil, respectivamente, tiram do papel a 5ª edição do Juvenil Na Brasa, neste sábado, dia 25, a partir das 11h, na sede recreativa da agremiação. O encontro dará conta de um festival gastronômico com iguarias típicas gaúchas e shows com a Banda Coletânea, Evandro Passos, com seu projeto Canta o Rio Grande, e discotecagem do DJ Giulio Rigotto e terá até espaço dedicado aos petizes. A rainha juvenilista Maria Carolina Pezzi Zambiazi, filha de Juliano Zambiazi e Patrícia Pezzi Horn Zambiazi, colaborará nas honras ao grupo de adesão.

Eduardo Casagrande e a arquiteta Giulia Magalhães realizaram mais uma edição do Talk Arq & Design, dia 18, na ProMóvel Emerson Pereira / Divulgação