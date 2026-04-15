Veja quem acontece na cena social da coluna desta quarta-feira

Vibrantes
A Liga Feminina de Combate ao Câncer — Núcleo Caxias do Sul tira do papel, hoje, o 3º Desfile Solidário em prol da entidade socioassistencial, às 19h30min, na sede social do Recreio da Juventude. Figuram entre os estrelados nomes da moda, Martina Cambruzzi, Lis Faria, Izabel Peteffi Basso, Lola e Tini Salles, Paloma Quadros, Juliana Lazzari, Carla Negri, Ju Cardoso, Silvia Cioato, Vivian Boff, Paula Immich, Rafaela Costamilan, Ana Dotto, Rico Bracco, Gida e Vanews. A programação atualizada da Liga e o contato para patrocínio podem ser acessados em @ligafemininacaxias.
Verbo
Lisandra De Bona orquestra, dia 27, a partir das 19h, no centro de eventos do Quinta São Luiz, uma palestra com Jorge Tosi, especialista em neurociência, hipnose clínica, programação neurolinguística e terapia ortomolecular. A noite será pautada na integração entre corpo, mente e consciência. Tosi discorrerá sobre os caminhos saudáveis para qualidade de vida.
Luminares
A Vinícola Dom Marino deverá movimentar Flores da Cunha durante o pôr do sol do dia 30 de abril. Tudo por conta dos festejados vinhos e espumantes que harmonizarão com a estreia do projeto Sunset Dom Marino, nos domínios da Via Vêneto, entre 17h e 21h.
Debut
A bela Gabriela Bacha encantou o último sábado, dia 11, quando comemorava seus 15 anos em festa no salão da Associação dos Motoristas São-Marquenses. O chef Adriano Biasotto assinou a gastronomia do encontro que teve as honras dos pais e do mano da aniversariante, André, Greici, e Henrique Bacha. Depois que Gabriela foi presenteada com delicadas joias dos pais e das madrinhas, Indiana Trevisan e Letícia Bacha, os convivas dançaram ao som Banda Mais Amor Por Favor que dividiu a cena com o DJ Evandrinho.
Sabor
Matheus Fell e Luís Felipe Ferreira recepcionaram convidados na última quinta-feira, dia 9, para celebrar a reabertura do Quiero Café em Teutônia, cidade onde a marca nasceu. Em clima de proximidade e significado, o momento marcou a nova fase de continuidade da trajetória de sucesso construída ao longo de mais de uma década, agora traduzida em um espaço renovado que preserva a memória afetiva e reforça o vínculo com a comunidade local.