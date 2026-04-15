Veja quem acontece na cena social da coluna desta quarta-feira

As psicólogas Fabiana Cemin Venturin e Fabrícia Fedrizzi Bazei conduziram o encontro intitulado “Brilhar de dentro para fora”, dia 10, com as 21 candidatas ao título de Glamour Girl Caxias do Sul 2026 Leandro Araújo / Divulgação

Vibrantes

A Liga Feminina de Combate ao Câncer — Núcleo Caxias do Sul tira do papel, hoje, o 3º Desfile Solidário em prol da entidade socioassistencial, às 19h30min, na sede social do Recreio da Juventude. Figuram entre os estrelados nomes da moda, Martina Cambruzzi, Lis Faria, Izabel Peteffi Basso, Lola e Tini Salles, Paloma Quadros, Juliana Lazzari, Carla Negri, Ju Cardoso, Silvia Cioato, Vivian Boff, Paula Immich, Rafaela Costamilan, Ana Dotto, Rico Bracco, Gida e Vanews. A programação atualizada da Liga e o contato para patrocínio podem ser acessados em @ligafemininacaxias.

João Saccaro, Gian Carlo Feltrin, Gabriel Freire, diretor de incorporação e vendas Dimas Construções, e Fabiano Feltrin, em encontro de conhecimento que teve Saccaro como anfitrião da proposta promovida pelo Floripa Invest Leandro Araújo / Divulgação

Verbo

Lisandra De Bona orquestra, dia 27, a partir das 19h, no centro de eventos do Quinta São Luiz, uma palestra com Jorge Tosi, especialista em neurociência, hipnose clínica, programação neurolinguística e terapia ortomolecular. A noite será pautada na integração entre corpo, mente e consciência. Tosi discorrerá sobre os caminhos saudáveis para qualidade de vida.

Rodolfo Paim com o Deputado Estadual do RS Neri Andrade Pereira, Juliana Marzotto, com o filho Bernardo Marzotto Ravanello, e Matheus Dalazen, filho do aniversariante Neri, em reunião dia 12 Gustavo Gerlach / Divulgação

Luminares

A Vinícola Dom Marino deverá movimentar Flores da Cunha durante o pôr do sol do dia 30 de abril. Tudo por conta dos festejados vinhos e espumantes que harmonizarão com a estreia do projeto Sunset Dom Marino, nos domínios da Via Vêneto, entre 17h e 21h.

Gabriela Bacha brilhou em sua festa de 15 anos com direito a reunião de familiares e amigos, em São Marcos Fernando Dai Prá / Divulgação

Debut

A bela Gabriela Bacha encantou o último sábado, dia 11, quando comemorava seus 15 anos em festa no salão da Associação dos Motoristas São-Marquenses. O chef Adriano Biasotto assinou a gastronomia do encontro que teve as honras dos pais e do mano da aniversariante, André, Greici, e Henrique Bacha. Depois que Gabriela foi presenteada com delicadas joias dos pais e das madrinhas, Indiana Trevisan e Letícia Bacha, os convivas dançaram ao som Banda Mais Amor Por Favor que dividiu a cena com o DJ Evandrinho.

Greici, André e Henrique Bacha, anfitriões da festa de 15 anos de Gabriela, sábado, na Associação dos Motoristas São-Marquenses Fernando Dai Prá / Divulgação

Sabor

Matheus Fell e Luís Felipe Ferreira recepcionaram convidados na última quinta-feira, dia 9, para celebrar a reabertura do Quiero Café em Teutônia, cidade onde a marca nasceu. Em clima de proximidade e significado, o momento marcou a nova fase de continuidade da trajetória de sucesso construída ao longo de mais de uma década, agora traduzida em um espaço renovado que preserva a memória afetiva e reforça o vínculo com a comunidade local.

Matheus Fell e Luís Felipe Ferreira ainda contabilizam elogios pela reabertura do Quiero Café, em Teutônia, cidade onde a marca nasceu Divulgação