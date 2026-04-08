Veja quem acontece na cena social da coluna desta quarta-feira

Benfeitores
A direção do Lions Clube Caxias do Sul 1875 organiza, dia 26, um almoço em benefício da Patna. A reunião gastronômica e benemerente, com cardápio típico colonial, ocorrerá dia 26, no Salão Paroquial da Igreja São Romédio.
Vespertino
A dermatologista Mauren Seidl participa hoje do projeto Let’s Talk, na boutique de Regina Bellini. O encontro terá a chancela de Elisa Kuver e Paula Segato. As três profissionais discorrerão sobre as tendências de moda e beleza. No dia 13, Regina fará, por lá, um novo encontro festivo.
Elton John
Os músicos Beto Vianna e Graziano Anzolin protagonizam o espetáculo “Elton John: piano e voz”, dia 18, no Teatro Pedro Parenti da Casa da Cultura. Querem evidenciar os sucessos da carreira do celebrado artista.
Chefs
Mauro Andreazza, da CDL, cuida dos preparativos da 23ª edição do Homens na Cozinha. Organiza uma noite de gastronomia e solidariedade. O jantar marcado para o sábado, ocupará o Pavilhão II do Parque de Eventos da Festuva.