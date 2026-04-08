Veja quem acontece na cena social da coluna desta quarta-feira

Lígia e Ronaldo Gazola, ele integrante do Conselho de Administração da Unicred Integração, no lançamento do Único Gastronomia, quinta-feira, no Q Restaurante Pedro Lopes / Divulgação

Benfeitores

A direção do Lions Clube Caxias do Sul 1875 organiza, dia 26, um almoço em benefício da Patna. A reunião gastronômica e benemerente, com cardápio típico colonial, ocorrerá dia 26, no Salão Paroquial da Igreja São Romédio.

Vera Caregnato Orso, Geraldine Gauer, Patrícia Pezzi Zambiazi e Viviane Pinto Bado integram o elenco de patronesses da 8ª edição do Chá Doce Outono da Adoção, agendado para 16 de maio, no Blue Tree Towers Jucimar Milese / Divulgação

Vespertino

A dermatologista Mauren Seidl participa hoje do projeto Let’s Talk, na boutique de Regina Bellini. O encontro terá a chancela de Elisa Kuver e Paula Segato. As três profissionais discorrerão sobre as tendências de moda e beleza. No dia 13, Regina fará, por lá, um novo encontro festivo.

Adiló Didomenico, Cíntia Montemezzo, Ivo Pedroni e Oscar José Onzi, homenageados com outorga do Troféu O Mercador, respectivamente nas categorias Reconhecimento Público, Destaque Comércio Lojista, Destaque Comércio de Gêneros Alimentícios e categoria Destaque Especial, dia 1º, nos salões da CIC Fábio Grison / Divulgação

Elton John

Os músicos Beto Vianna e Graziano Anzolin protagonizam o espetáculo “Elton John: piano e voz”, dia 18, no Teatro Pedro Parenti da Casa da Cultura. Querem evidenciar os sucessos da carreira do celebrado artista.

A dermatologista Ane Canevese conferiu a exposição O Que Ainda Não Foi Visto, aberta para visitação até 30 de abril, na Galeria Municipal de Arte Gerd Bornheim Leandro Araújo / Divulgação

Chefs

Mauro Andreazza, da CDL, cuida dos preparativos da 23ª edição do Homens na Cozinha. Organiza uma noite de gastronomia e solidariedade. O jantar marcado para o sábado, ocupará o Pavilhão II do Parque de Eventos da Festuva.

Felipe Gargioni e Paulinho Silva mapearam a mostra O Que Ainda Não Foi Visto, um recorte do acervo dos colecionadores José Antônio e Hieldis Martins, em exibição na Galeria Municipal Gerd Bornheim Leandro Araújo / Divulgação